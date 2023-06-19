Хорватия — Испания: какая сборная выиграла финал Лиги наций

Команды провели основное время без голов. Фото: Twitter/SEFutbol

В финале плей-офф Лиги наций между сборными Хорватии и Испании основное время и овертаймы прошли без забитых голов. Судьба золота решалась в серии пенальти.

Кто стал героем финального противостояния в материале Новини.LIVE.

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В первом тайме больше ударов было у испанцев 6:4, но при этом ни разу подопечные Де Ла Фуэнте не попали в створ ворот. Особенно активным был Мората.

Хорваты напротив создали больше опасных моментов и могли забивать трижды. Два шанса было у Перишича во второй части тайма. Сначала он открылся под подачу к левому флангу штрафной, но головой только потревожил Симона, а затем головой запирал подачу с правого фланга, но направил мяч в руки вратаря.

Шансы "Фурии роха"

В начале второго тайма подачу с левого фланга от Перишича не перехватил Симон, после чего с дальней стороны штрафной партнер не попал под левую стойку. Затем Асенсио головой в центре штрафной завершал подачу с левого фланга от Альбы, но перевел мяч над воротами.

К концу матча инициативу полностью убрали испанцы, но в створ продолжали не попадать. На 66-й дальний выстрел Родри из центральной зоны перед штрафным прошел мимо левой девятки. На 75-й Фати открылся под передачу с левого фланга, но Ливакович сыграл ногами на выходе, после чего чуть не пустил за воротничок в дальнюю девятку от Руиса.

⏰ QUINCE para el pitido final...



¡¡Nos apropem als moments decisius!!



🇭🇷 🆚 🇪🇸 | 0-0 | 75' #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/OjFfZNwo8C — Selección Española de Futbol (@SEFutbol) June 18, 2023

Впервые удалось попасть в створ Фати на 86-й, но Перишич и Ливакович мяч отбили. Это был самый безопасный момент в Испании в основное время.

В овертайме можно упомянуть только удары Ольмо, Родри и Брозовича. А серия пенальти подарила настоящий триллер. Первые 3 удара команды забивали, первый сейв сделал Унаи Симон, когда бил Майер. Ляпорт мог принести победу Испании, но попал в перекладину, но Симон потянул еще и удар Петковича. Решающий пенальти забил Карвахаль. Испания выигрывает Лигу наций 2023 года.

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