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Хорватія — Іспанія: яка збірна виграла фінал Ліги націй

19 червня 2023 00:34
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Хорватія — Іспанія: яка збірна виграла фінал Ліги націй
Команди провели основний час без голів. Фото: Twitter/SEFutbol
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У фіналі плей-офф Ліги націй між збірними Хорватії та Іспанії основний час та овертайми пройшли без забитих голів. Доля золота вирішувалась в серії пенальті.

Хто став героєм фінального протистояння, в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому таймі більше ударів було в іспанців 6:4, але при цьому жодного разу підопічні Де Ла Фуенте не влучили у створ воріт. Особливо активним був Мората.

Хорвати навпаки створили більше небезпечних моментів та могли забивати тричі. Два шанси було у Перішича у другій частині тайму. Спочатку він відкрився під подачу до лівого флангу штрафного, але головою тільки потурбував Сімона, а потім головою замикав подачу з правого флангу, але спрямував м'яч до рук воротаря.

Шанси "Фурії роха"

На початку другого тайму подачу з лівого флангу від Перішича не перехопив Сімон, після чого з дальнього боку штрафного партнер не влучив під ліву стійку. Потім Асенсіо головою в центрі штрафного завершував подачу з лівого флангу від Альби, але перевів м'яч над воротами. 

Під кінець матчу ініціативу повністю прибрали іспанці, але в створ продовжували не влучати. На 66-й дальній постріл Родрі із центральної зони перед штрафним пройшов повз ліву дев'ятку. На 75-й Фаті відкрився під передачу з лівого флангу, але Лівакович зіграв ногами на виході, після чого ледь не пустив за комірець у дальню дев'ятку від Руїса.

Вперше вдалося поцілити у створ Фаті на 86-й, але Перішич та Лівакович м’яч відбили. Це був найбезпечніший момент Іспанії в основний час.

В овертаймі можна згадати лише удари Ольмо, Родрі та Брозовіча. А серія пенальті подарувала справжній трилер. Перші 3 удари команди забивали, перший сейв зробив Унаї Сімон коли бив Майєр. Ляпорт міг принести перемогу Іспанії, але влучив у поперечину, але Сімон потягнув ще й удар Петковіча. Вирішальний пенальті забив Карвахаль. Іспанія виграє Лігу націй 2023. 

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