Нідерланди та Італія подарували драматичну кінцівку: чия збірна бере бронзу Ліги націй

"Скуадра адзурра" була сильніше за "помаранчевих". Фото: Twitter/Italy

Матч за третє місце в плей-офф Ліги націй між збірними Нідерландів та Італії вийшов гольовим. Команди забили на двох п'ять м’ячів, але бронзу забрала команда Чемпіонів Європи.

Подробиці поєдинку у матеріалі Новини.LIVE

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Збірна Нідерландів, яка проводила плей-офф Ліги націй при рідних трибунах, спочатку поступилась в овертаймі у пів фіналі Хорватії та поєдинок за третє місце проти італійців теж почали з двох пропущених голів.

Спочатку Ретегі в центрі штрафного завершував подачу з правого флангу ударом через себе, по м'ячу не влучив, але Распадорі з підбирання відкинув на Дімарко, а той влучив у дальню дев'ятку. А потім Ньонто з відскоку пробив із пів кола перед штрафним у блок від захисників, м'яч полетів до Фраттезі, який залишився один перед воротарем.

К'єза став автором переможного м'яча

Голландці взялись за справу лише у другому таймі. Відскок від подачі Гакпо з лівого флангу дійшов до Бергвейна на дальньому куті штрафного, який потім прокотив повз Дімарко, і пробив під дальню стійку. Але "Скуадра адзурра" швидко повернула перевагу у два м’ячі. Фраттезі зіграв на лівий фланг штрафного на хід К'єзи, а той із серії фінтів пробив у дальній кут.

Під завісу Копмейенерс зі штрафного низом пробив у ноги Вейналдума, рикошет від якого перевів у сітку Веггорст, але його гол не зарахували через положення поза грою.

Все ж таки господарям вдалось забити другий м’яч. Веерман зіграв до центру штрафного на Вейналдума, а той потужно пробив під поперечину.

У підсумку 2:3 та бронзу забирає Італія. Фінал між Хорватією та Іспанією розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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