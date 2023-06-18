Нидерланды и Италия подарили драматическую концовку: чья сборная берет бронзу Лиги наций

"Скуадра адзурра" была сильнее "оранжевых". Фото: Twitter/Italy

Матч за третье место в плей-офф Лиги наций между сборными Нидерландов и Италии получился голевым. Команды забили на двоих пять мячей, но бронзу забрала команда Чемпионов Европы.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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Сборная Нидерландов, которая проводила плей-офф Лиги наций при родных трибунах, сначала уступила в овертайме в полуфинале Хорватии и поединок за третье место против итальянцев тоже начали с двух пропущенных голов.

Сначала Ретеги в центре штрафной завершал подачу с правого фланга ударом через себя, по мячу не попал, но Распадори по подбору отбросил на Димарко, а тот попал в дальнюю девятку. А затем Ньонто с отскока пробил с полкруга перед штрафным в блок от защитников, мяч полетел во Фраттези, оставшийся один перед вратарем.

Кьеза стал автором победного мяча

Голландцы принялись за дело только во втором тайме. Отскок от подачи Гакпо с левого фланга дошел до Бергвейна на дальнем углу штрафной, который затем прокатил мимо Димарко, и пробил под дальнюю штангу. Но "Скуадра адзурра" быстро вернула преимущество в два мяча. Фраттези сыграл на левый фланг штрафной на ход Кьезы, а тот из серии финтов пробил в дальний угол.

Под занавес Копмейенерс со штрафного низом пробил в ноги Вейналдума, рикошет от которого перевел в сетку Веггорст, но его гол не засчитали из-за положения вне игры.

Все-таки хозяевам удалось забить второй мяч. Веерман сыграл в центр штрафной на Вейналдума, а тот мощно пробил под перекладину.

В итоге 2:3 и бронзу уносит Италия. Финал между Хорватией и Испанией начнется в 21:45 по киевскому времени.

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