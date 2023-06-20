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Мудрик может остаться в "Челси": Почеттино назвал условие

20 июня 2023 08:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик может остаться в "Челси": Почеттино назвал условие
Михаил Мудрик на разминке. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

У полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика есть шанс провести сезон 2023/2024 в составе лондонского "Челси". Клуб не будет спешить с продажей молодого футболиста. 

Мудрик начнет подготовку к новому сезону в составе "Челси", сообщает Football London.  

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Тренерский штаб лондонского "Челси" рассчитывает ознакомиться с возможностями всех игроков, права на которых принадлежат клубу. Футболисты проведут с "синими" предсезонную подготовку, после чего будет принято решение относительно их будущего в клубе. 

Перспективы Мудрика в Лондоне

Это касается и 22-летнего вингера сборной Украины. Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино впечатлен действиями Михаила Мудрика в отдельных матчах за лондонскую команду. Аргентинец внимательно наблюдал за игрой футболиста в национальной команде и делал выводы. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Скриншот YouTube

Почеттино не отрицает тот факт, что Мудрик обладает талантом и со временем может стать лидером "Челси". Михаил не только пройдет с клубом предсезонную подготовку, но и отправится в турне по США, где "синие" проведут товарищеские матчи в разных штатах. 

  • Чапел-Хилл (Северная Каролина)
  • Атланта (Джорджия) 
  • Лендовер (Мерилэнд) 
  • Филадельфия (Пенсильвания) 
  • Чикаго (Иллинойс) 

После этого в "Челси" решат, останется ли Мудрик в команде на следующий сезон. Не исключено, что его отправят в аренду на полгода или год, но тренерский штаб "синих" примет решение не раньше конца июля. А 13 августа "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в первом туре АПЛ. 

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