Ребров рассказал, почему у Украины возникли проблемы с Мальтой

Сергей Ребров. Фото: facebook.com/uafukraine

В Трнаве в матче группового этапа квалификации Чемпионата Европы-2024 Украина сыграла с Мальтой. Команда Сергея Реброва победила со счетом 1:0 .

Главный тренер в эфире "Общественного" рассказал, почему команде было так тяжело играть.

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Тренерский штаб сборной Украины. Фото: facebook.com/uafukraine

Соперник сыграл интенсивно

По словам Реброва, соперник играл очень интенсивно, и поэтому у сборной Украины были проблемы в первом тайме.

"В первом тайме было очень тяжело, потому что мы понимали, что будет такой игра. И мы готовились к такой игре. Но я считаю, что Мальта сыграла более интенсивно, они закрывали нас и ставили любые препятствия. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше и заслуженно выиграли", — сказал Ребров.

Главный тренер также высказался о замене во втором тайме Владислава Ваната и Руслана Малиновского на Артема Довбика и Виталия Буяльского.

"Усилили ли они игру? Усилили. Проблема была во втором тайме в том, что Ванат и Малиновский подсели, поскольку израсходовали много сил в первом тайме. Им было очень сложно обороняться. А вышли свежие игроки и сделали результат", — рассказал специалист.

Также Ребров подвел итоги недели, за которую под руководством нового главного тренера команда провела три матча.

"Я благодарен футболистам, что в очень короткий срок мы поняли друг друга и двигаемся в верном направлении. На следующие игры будет больше понимания, поскольку у нас будет больше времени", — отметил тренер.

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