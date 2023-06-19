Україна у матчі з двома пенальті вирвала непросту перемогу у Мальти

Герой матчу з Мальтою Віктор Цигагнков. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У Трнаві завершився матч групового етапу кваліфікації Чемпіонату Європи-2024 між Україною та Мальтою. Команда Сергія Реброва у непростому матчі перемогла з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч забив Віктор Циганков, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У стартовому складі на матч із Мальтою національна команда вийшла без Михайла Мудрика, Віталія Миколенка та Артема Довбика, яких можна назвати основними гравцями національної команди.

Огляд матчу

Євро-2024. Кваліфікація

Україна – Мальта 1:0

Гол: Циганков, 72 (п.).

Україна: Трубін, Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Маліновський (Буяльський, 63), Судаков, Циганков (Сваток, 90) ), Ванат (Довбик, 63).

Головний тренер: Сергій Ребров

Мальта: Бонелло (Греч, 45), Борг, Борг, Мускат, Камензулі, Гійом'є, Теума (Гріч, 87), Янкам, Мбонг (Дегабріеле, 87), Нвоко (Сатаріано, 46) ), Джонс (Дімек, 62).

Головний тренер: Мікеле Марколіні

Попередження: Ванат, 43, Борг, 51, Маліновський, 56, Борг, 70.

Вже на 4-й хвилині Владислав Ванат, який з'явився в старті замість Довбика, після серії відскоків у штрафному майданчику Мальти підібрав м'яч і пробив. Цього разу голкіпер парирував м'яч. За хвилину свій шанс мав Сергій Кривцов. Після кутового одноклубник Ліонеля Мессі пробив головою до рук голкіперу.

На 16-й хвилині Віктор Циганков прорвався лівим флангом і прострілив на ближню штангу, де Ванат з кількох метрів не влучив у ворота.

Перший момент Мальти стався на 24 хвилині, коли після відскоку Джоді Джонс був трохи неточним.

На 40-й хвилині відбувся найцікавіший момент тайму. Після прострілу Циганкова з лівого флангу Ванат врізався у голкіпера Мальти Генрі Бонело. Після цього зіткнення у воротаря опухла рука і його замінили на Метью Грека. До речі, за цей епізод Владислав отримав жовту картку. Хоча це скоріше був нещасний випадок, ніж навмисна гра.

На початку другого тайму арбітр призначив пенальті після того, як м'яч влучив у руку гравцю Мальти. Ярмоленко, який підійшов до точки, пробив у перекладину. Для капітана збірної це 4-й нереалізований одинадцятиметровий із десяти за національну команду.

На 64-й хвилині Віталій Буяльський, який вийшов на заміну, спочатку пробив головою в голкіпера, але той не зафіксував м'яч. На добиванні "динамівець" пробив у Грека.

На 69-й хвилині у штрафному майданчику Жан Борг сфолив на Ярмоленка. Цікаво, що цей самий гравець зіграв рукою в моменті в першому пенальті. Цього разу до точки підійшов Циганков і розвів голкіпера та м'яч по різних кутках.

У час, що залишився, збірна України дозволила Мальті атакувати, і сама намагалася зіграти на контратаці. Однак така гра призвела до моментів мальтійців, через що синьо-жовті надалі вирішили грати у контроль м'яча.

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