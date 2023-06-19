Жена Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике

Екатерина Усик позирует перед камерой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира по боксу Александр Усик отвез семью на отдых в Испанию. Супруга спортсмена Екатерина Усик показала, как отдыхает в Малаге.

Девушка опубликовала кадры фотосессии у бассейна на своей странице в Instagram.

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Екатерина Усик в Испании. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик в Испании

Одним из любимых заграничных мест отдыха звездной пары является испанская Малага. Несколько месяцев назад Александр и Екатерина возили в этот город детей и публиковали семейные фотографии с побережья Средиземного моря.

На этот раз Екатерина Усик показала, как отдыхает на жарком побережье у открытого бассейна. Супруга чемпиона мира по боксу позирует в модном раздельном купальнике желтого цвета. Образ дополняют большие солнечные очки.

Екатерина Усик в желтом купальнике. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик подписала эту фотосессию двумя эмодзи синего и желтого цвета. Поклонники девушки посвятили ей хвалебные отзывы в комментариях.

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