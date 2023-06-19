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Жена Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике

19 июня 2023 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике
Екатерина Усик позирует перед камерой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу Александр Усик отвез семью на отдых в Испанию. Супруга спортсмена Екатерина Усик показала, как отдыхает в Малаге. 

Девушка опубликовала кадры фотосессии у бассейна на своей странице в Instagram

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Александр Усик в ближайшее время начнет подготовку к обязательному бою с претендентом на чемпионский титул Даниэлем Дюбуа. Перед возвращением в спортзал украинский боксер решил провести несколько недель с семьей. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик в Испании. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик в Испании 

Одним из любимых заграничных мест отдыха звездной пары является испанская Малага. Несколько месяцев назад Александр и Екатерина возили в этот город детей и публиковали семейные фотографии с побережья Средиземного моря. 

На этот раз Екатерина Усик показала, как отдыхает на жарком побережье у открытого бассейна. Супруга чемпиона мира по боксу позирует в модном раздельном купальнике желтого цвета. Образ дополняют большие солнечные очки.

Екатерина Усик
Екатерина Усик в желтом купальнике. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

 Екатерина Усик подписала эту фотосессию двумя эмодзи синего и желтого цвета. Поклонники девушки посвятили ей хвалебные отзывы в комментариях. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры. 

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