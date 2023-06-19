Жена Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике
Чемпион мира по боксу Александр Усик отвез семью на отдых в Испанию. Супруга спортсмена Екатерина Усик показала, как отдыхает в Малаге.
Девушка опубликовала кадры фотосессии у бассейна на своей странице в Instagram.
Александр Усик в ближайшее время начнет подготовку к обязательному бою с претендентом на чемпионский титул Даниэлем Дюбуа. Перед возвращением в спортзал украинский боксер решил провести несколько недель с семьей.
Екатерина Усик в Испании
Одним из любимых заграничных мест отдыха звездной пары является испанская Малага. Несколько месяцев назад Александр и Екатерина возили в этот город детей и публиковали семейные фотографии с побережья Средиземного моря.
На этот раз Екатерина Усик показала, как отдыхает на жарком побережье у открытого бассейна. Супруга чемпиона мира по боксу позирует в модном раздельном купальнике желтого цвета. Образ дополняют большие солнечные очки.
Екатерина Усик подписала эту фотосессию двумя эмодзи синего и желтого цвета. Поклонники девушки посвятили ей хвалебные отзывы в комментариях.
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