Не только Мудрик: тренер Мальты назвал самых опасных игроков Украины

Сборная Украины перед матчем Евро-2024. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини рассказал, как его команда собирается играть против Украины. Итальянский специалист уже приготовил план на противостояние с подопечными Сергея Реброва.

Марколини в интервью La Gazzetta dello Sport напомнил, что сборная Украины сыграет не в оптимальном составе.

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Сборная Мальты провела три поединка в рамках отбора на континентальное первенство. Команда проиграла Северной Македонии (1:2), Италии (0:2) и Англии (0:4). Подопечные Марколини прочно обосновались на последнем месте в турнирной таблице группы "С".

Конопля празднует гол в ворота македонцев. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Украина — Мальта: кто забьет гол?

Наставник мальтийской команды прекрасно знает, на что способны футболисты украинской сборной. Микеле Марколини выделил лидеров команды Сергей Реброва, но объяснил, что опасности для Мальты представляет любой футболист.

"Александр Зинченко не сможет выйти на поле. Это потеря для сборной Украины, он является их вице-капитаном. Но и помимо защитника "Арсенала" в составе этой команды много по-настоящему опасных футболистов с колоссальным опытом выступлений за топ-клубы.

В матчах с Германией и Северной Македонией сборная Украины продемонстрировала, на что способна. Мудрик, Малиновский и Ярмоленко являются звездами мирового футбола. А еще мне нравится Судаков, он контролирует игру в центре поля. Сборной Мальты будет очень тяжело в поединке с таким соперником", — рассказал Микеле Марколини.

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