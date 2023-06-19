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Не тільки Мудрик: тренер Мальти назвав найнебезпечніших гравців України

19 червня 2023 12:17
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Не тільки Мудрик: тренер Мальти назвав найнебезпечніших гравців України
Збірна України перед матчем Євро-2024. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні розповів, як його команда має намір грати проти України. Італійський фахівець уже приготував план на протистояння з підопічними Сергія Реброва.

Марколіні в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport нагадав, що збірна України зіграє не в оптимальному складі.

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Збірна Мальти провела три поєдинки у рамках відбору на континентальну першість. Команда програла Північній Македонії (1:2), Італії (0:2) та Англії (0:4). Підопічні Марколіні міцно влаштувалися на останньому місці у турнірній таблиці групи "С".

Збірна України
Конопля святкує гол у ворота македонців. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Україна — Мальта: хто заб'є гол?

Наставник мальтійської команди чудово знає, на що здатні футболісти української збірної. Мікеле Марколіні виділив лідерів команди Сергій Реброва, але пояснив, що небезпеку для Мальти становить будь-який футболіст.

"Олександр Зінченко не зможе вийти на поле. Це втрата для збірної України, він є їхнім віцекапітаном. Але й окрім захисника "Арсеналу" у складі цієї команди багато по-справжньому небезпечних футболістів із колосальним досвідом виступів за топклуби.

У матчах із Німеччиною та Північною Македонією збірна України продемонструвала, на що здатна. Мудрик, Маліновський та Ярмоленко є зірками світового футболу. А ще мені подобається Судаков, він контролює гру у центрі поля. Збірній Мальти буде дуже важко у поєдинку з таким суперником", — розповів Мікеле Марколіні.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топклуб: готуються переговори.

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