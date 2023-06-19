Украина Мальта — Ребров огласил заявку на матч отбора Евро-2024

Сборная Украины после матча с Северной Македонией. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на отборочный матч Евро-2024 против национальной команды Мальты. Сильнейшие игроки "сине-желтых" готовы выйти на поле.

Однако у сборной Украины есть и потери, сообщает официальный сайт УАФ.

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В матче против сборной Мальты не смогут сыграть травмированные футболисты Александр Пихаленок ("Днепр-1") и Валерий Бондарь ("Шахтер"). Помимо этого, в очередном поединке отбора на Евро-2024 не сыграют Владислав Кочергин ("Ракув") и Назарий Русин ("Заря").

Сборная Украины на разминке. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

Поединок Украина — Мальта начнется в 19:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона им. Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) французский судья Руди Буке.

Вратари: 1. Бущан; 12. Трубин; 23. Лунин;

защитники: 2. Соболь, 3. Сваток, 4. Кривцов, 13. Забарный, 16. Миколенко, 17. Конопля, 18. Тымчик, 22. Матвиенко;

полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Малиновский, 10. Мудрик, 14. Буяльский, 15. Цыганков, 19. Игнатенко, 20. Зубков, 21. Судаков;

форварды: 9. Ванат, 11. Довбик.

После двух сыгранных матчей сборная Украины с тремя очками в активе делит второе место с Италией. Мальта замыкает турнирную таблицу группы.

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