Украина — Мальта: Ребров огласил заявку на матч отбора Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на отборочный матч Евро-2024 против национальной команды Мальты. Сильнейшие игроки "сине-желтых" готовы выйти на поле.
Однако у сборной Украины есть и потери, сообщает официальный сайт УАФ.
В матче против сборной Мальты не смогут сыграть травмированные футболисты Александр Пихаленок ("Днепр-1") и Валерий Бондарь ("Шахтер"). Помимо этого, в очередном поединке отбора на Евро-2024 не сыграют Владислав Кочергин ("Ракув") и Назарий Русин ("Заря").
Заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Поединок Украина — Мальта начнется в 19:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона им. Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) французский судья Руди Буке.
Вратари: 1. Бущан; 12. Трубин; 23. Лунин;
защитники: 2. Соболь, 3. Сваток, 4. Кривцов, 13. Забарный, 16. Миколенко, 17. Конопля, 18. Тымчик, 22. Матвиенко;
полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Малиновский, 10. Мудрик, 14. Буяльский, 15. Цыганков, 19. Игнатенко, 20. Зубков, 21. Судаков;
форварды: 9. Ванат, 11. Довбик.
После двух сыгранных матчей сборная Украины с тремя очками в активе делит второе место с Италией. Мальта замыкает турнирную таблицу группы.
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