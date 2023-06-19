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Лидер "Барселоны" ответил на вопрос о смене клуба

19 июня 2023 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Барселоны" ответил на вопрос о смене клуба
Ансу Фати в матче за "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард каталонской "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал слухи о возможной смене команды. Футболист набрал хорошую форму, им интересуются многие клубы. 

Сам Фати хочет получить новый шанс в составе "Барселоны", сообщает Marca

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Несколько последних сезонов Ансу Фати в "Барселоне" оказались неудачными для футболиста из-за травмы. Он перестал быть одной из главных надежд команды и превратился в нестабильного игрока, который мало забивает. 

Где Фати начнет новый сезон? 

Отсутствие успехов в игре молодого футболиста привлеки к уменьшению количества его выходов на поле. Фати и семья форварда оказались недовольны этим фактом. Агент Ансу провел предварительные переговоры с другими клубами на предмет трансфера футболиста. 

Интерес к Ансу Фати проявляют несколько клубов из Италии и Англии. Наиболее активным среди них оказался "Ньюкасл". Руководство "сорок" готов заплатить "Барселоне" 20 млн евро за двадцатилетнего игрока. 

Ансу Фати
Ансу Фати в финале Лиги Наций. Фото: REUTERS/Yves Herman

В конце сезона Фати удалось набрать хорошую форму. Ансу получил вызов в сборную Испании, с которой выиграл Лигу Наций. Вскоре после этого форвард заявил о желании продолжить карьеру в "Барселоне". 

"Я не сомневаюсь в том, что смогу продолжить развиваться на "Камп Ноу". Хочу остаться в этом клубе, ведь я тут счастлив. Неудачные эпизоды позади, я снова чувствую уверенность", — заявил Ансу Фати. 

Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2027 года. В прошлом сезоне Фати забил семь голов и сделал три результативные передачи в 36 матчах за "Барселону". 

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