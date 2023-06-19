Лидер "Барселоны" ответил на вопрос о смене клуба

Ансу Фати в матче за "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

Форвард каталонской "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал слухи о возможной смене команды. Футболист набрал хорошую форму, им интересуются многие клубы.

Сам Фати хочет получить новый шанс в составе "Барселоны", сообщает Marca.

Читайте также:

Несколько последних сезонов Ансу Фати в "Барселоне" оказались неудачными для футболиста из-за травмы. Он перестал быть одной из главных надежд команды и превратился в нестабильного игрока, который мало забивает.

Где Фати начнет новый сезон?

Отсутствие успехов в игре молодого футболиста привлеки к уменьшению количества его выходов на поле. Фати и семья форварда оказались недовольны этим фактом. Агент Ансу провел предварительные переговоры с другими клубами на предмет трансфера футболиста.

Интерес к Ансу Фати проявляют несколько клубов из Италии и Англии. Наиболее активным среди них оказался "Ньюкасл". Руководство "сорок" готов заплатить "Барселоне" 20 млн евро за двадцатилетнего игрока.

Ансу Фати в финале Лиги Наций. Фото: REUTERS/Yves Herman

В конце сезона Фати удалось набрать хорошую форму. Ансу получил вызов в сборную Испании, с которой выиграл Лигу Наций. Вскоре после этого форвард заявил о желании продолжить карьеру в "Барселоне".

"Я не сомневаюсь в том, что смогу продолжить развиваться на "Камп Ноу". Хочу остаться в этом клубе, ведь я тут счастлив. Неудачные эпизоды позади, я снова чувствую уверенность", — заявил Ансу Фати.

Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2027 года. В прошлом сезоне Фати забил семь голов и сделал три результативные передачи в 36 матчах за "Барселону".

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры.

Украина Мальта: где смотреть онлайн матча отбора на Евро-2024.

Хорват Лука Модрич принял окончательное решение о своем будущем.

Спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе.