Руководство "Барселоны" готово продать почти половину клуба: что известно

"Барселона" отпраздновала свое чемпионство. Фото: REUTERS/Albert Gea

Руководство "Барселоны" из-за огромных долгов готово продать 49% акций. На часть клуба уже есть претенденты.

Это будет сложный процесс, поскольку "Барселона" принадлежит сосьос — членам клуба, сообщил в Twitter журналист Хосе Альварес.

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Президент клуба Жоан Лапорта. Фото: "Барселона"

Состояние "Барселоны" все хуже

На текущий момент руководство клуба рассматривает продажу 49% частному инвестиционному фонду из Ближнего Востока. Это необходимо, чтобы держаться на плаву.

Именно с целью поиска новых инвесторов президент клуба Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.

"Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля "Барселоны" по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.

"Барса" рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная", — сообщил Альварес.

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