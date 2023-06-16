Руководство "Барселоны" готово продать почти половину клуба: что известно
Руководство "Барселоны" из-за огромных долгов готово продать 49% акций. На часть клуба уже есть претенденты.
Это будет сложный процесс, поскольку "Барселона" принадлежит сосьос — членам клуба, сообщил в Twitter журналист Хосе Альварес.
На текущий момент "Барселона" имеет суммарный долг в размере 3 млрд евро и он еще увеличится на полтора миллиарда из-за реконструкции домашнего стадиона.
Состояние "Барселоны" все хуже
На текущий момент руководство клуба рассматривает продажу 49% частному инвестиционному фонду из Ближнего Востока. Это необходимо, чтобы держаться на плаву.
Именно с целью поиска новых инвесторов президент клуба Жоан Лапорта в последние недели посетил Саудовскую Аравию, а сейчас находится в Катаре.
"Клуб изучает вариант смешанной модели владения. В этом случае бóльшая доля "Барселоны" по-прежнему будет принадлежать сосьос, за которыми будет последнее слово.
"Барса" рассматривает этот вариант, потому что ситуация в клубе сложная", — сообщил Альварес.
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