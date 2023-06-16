Керівництво "Барселони" готове продати майже половину клубу: що відомо
Керівництво "Барселони" через величезні борги готове продати 49% акцій. На частину клубу вже є претенденти.
Це буде складний процес, оскільки "Барселона" належить сосьос — членам клубу, повідомив у Twitter журналіст Хосе Альварес.
Зараз "Барселона" має сумарний борг у розмірі 3 млрд євро і він ще збільшиться на півтора мільярда через реконструкцію домашнього стадіону.
Стан "Барселони" дедалі гірший.
На сьогодні керівництво клубу розглядає продаж 49% приватному інвестиційному фонду з Близького Сходу. Це необхідно, щоб триматися на плаву.
Саме з метою пошуку нових інвесторів президент клубу Жоан Лапорта останніми тижнями відвідав Саудівську Аравію, а зараз перебуває в Катарі.
"Клуб вивчає варіант змішаної моделі володіння. У цьому випадку більша частка "Барселони", як і раніше, належатиме сосьос, за якими буде останнє слово.
"Барса" розглядає цей варіант, бо ситуація у клубі складна", — повідомив Альварес.
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