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Неймар готов вернуться в "Барселону"

8 июня 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар готов вернуться в "Барселону"
Неймар на этапе Гран-При Испании Формулы 1. Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" хочет избавиться от Неймара. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш считает, что бразилец плохо влияет на атмосферу в команде. 

Неймара уже предложили каталонской "Барселоне", сообщает Sport.es

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Вслед за уходом Лионеля Месси "ПСЖ" может покинуть и бразилец Неймар. В клубе хотят как можно быстрее избавиться от игрока, который пропускает из-за травм слишком много матчей. 

Вариант с возвращением в "Барселону"

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2027 года, однако уже сейчас понятно, что бразилец покинет команду уже в ближайшие месяцы. 31-летний футболист тоже не против сменить обстановку. Он ждет предложения от "Манчестер Юнайтед", но оно поступит только в случае, если шейх Аль Тани сможет приобрести английский клуб. 

Неймар
Неймар покидает поле. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тем временем руководство "ПСЖ" уже предложило "Барселоне" выкупить контракт Неймара. Каталонцам продадут футболиста за сумму в 50 млн евро. Бразилец в 2017 году перешел в "ПСЖ" как раз из "Барселоны", и тогда за него заплатили 330 млн евро. 

Ответ "сине-гранатовых" относительно этого предложения не известен. При этом Неймар готов сократить зарплату, чтобы вернуться на "Камп Ноу". Во французском "ПСЖ" он зарабатывает 3,5 млн евро в месяц. 

В сезоне 2022/2023 Неймар сыграл за "ПСЖ" 29 поединков во всех турнирах. Бразилец записал на свой счет 18 мячей и 17 результативных передач. 

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