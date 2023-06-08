Неймар готов вернуться в "Барселону"

Неймар на этапе Гран-При Испании Формулы 1. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Французский "ПСЖ" хочет избавиться от Неймара. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш считает, что бразилец плохо влияет на атмосферу в команде.

Неймара уже предложили каталонской "Барселоне", сообщает Sport.es.

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Вариант с возвращением в "Барселону"

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2027 года, однако уже сейчас понятно, что бразилец покинет команду уже в ближайшие месяцы. 31-летний футболист тоже не против сменить обстановку. Он ждет предложения от "Манчестер Юнайтед", но оно поступит только в случае, если шейх Аль Тани сможет приобрести английский клуб.

Неймар покидает поле. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тем временем руководство "ПСЖ" уже предложило "Барселоне" выкупить контракт Неймара. Каталонцам продадут футболиста за сумму в 50 млн евро. Бразилец в 2017 году перешел в "ПСЖ" как раз из "Барселоны", и тогда за него заплатили 330 млн евро.

Ответ "сине-гранатовых" относительно этого предложения не известен. При этом Неймар готов сократить зарплату, чтобы вернуться на "Камп Ноу". Во французском "ПСЖ" он зарабатывает 3,5 млн евро в месяц.

В сезоне 2022/2023 Неймар сыграл за "ПСЖ" 29 поединков во всех турнирах. Бразилец записал на свой счет 18 мячей и 17 результативных передач.

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