Неймар готовий повернутися до "Барселони"
Французький "ПСЖ" хоче позбутися Неймара. Спортивний директор клубу Луїш Кампуш вважає, що бразилець погано впливає на атмосферу у команді.
Неймара вже запропонували каталонській "Барселоні", повідомляє Sport.es.
Після відходу Ліонеля Мессі "ПСЖ" може залишити й бразилець Неймар. У клубі хочуть якнайшвидше позбутися гравця, який пропускає через травми занадто багато матчів.
Варіант із поверненням до "Барселони"
Контракт Неймара з "ПСЖ" діє до літа 2027 року, проте вже зараз зрозуміло, що бразилець покине команду вже найближчими місяцями. 31-річний футболіст теж не проти змінити обстановку. Він чекає на пропозиції від "Манчестер Юнайтед", але вона надійде тільки у випадку, якщо шейх Аль Тані зможе придбати англійський клуб.
Тим часом керівництво "ПСЖ" вже запропонувало "Барселоні" викупити контракт Неймара. Каталонцям продадуть футболіста за суму 50 млн євро. Бразилець у 2017 році перейшов до "ПСЖ" саме з "Барселони", і тоді за нього заплатили 330 млн євро.
Відповідь "синьо-гранатових" щодо цієї пропозиції не відома. При цьому Неймар готовий скоротити зарплату, щоб повернутись на "Камп Ноу". У французькому "ПСЖ" він заробляє 3,5 млн євро на місяць.
У сезоні 2022/2023 Неймар зіграв за "ПСЖ" 29 поєдинків у всіх турнірах. Бразилець записав на свій рахунок 18 м'ячів та 17 результативних передач.
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