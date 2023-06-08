Неймар готовий повернутися до "Барселони"

Неймар на етапі Гран-Прі Іспанії Формули 1. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Французький "ПСЖ" хоче позбутися Неймара. Спортивний директор клубу Луїш Кампуш вважає, що бразилець погано впливає на атмосферу у команді.

Неймара вже запропонували каталонській "Барселоні", повідомляє Sport.es.

Читайте також:

Після відходу Ліонеля Мессі "ПСЖ" може залишити й бразилець Неймар. У клубі хочуть якнайшвидше позбутися гравця, який пропускає через травми занадто багато матчів.

Варіант із поверненням до "Барселони"

Контракт Неймара з "ПСЖ" діє до літа 2027 року, проте вже зараз зрозуміло, що бразилець покине команду вже найближчими місяцями. 31-річний футболіст теж не проти змінити обстановку. Він чекає на пропозиції від "Манчестер Юнайтед", але вона надійде тільки у випадку, якщо шейх Аль Тані зможе придбати англійський клуб.

Неймар залишає поле. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тим часом керівництво "ПСЖ" вже запропонувало "Барселоні" викупити контракт Неймара. Каталонцям продадуть футболіста за суму 50 млн євро. Бразилець у 2017 році перейшов до "ПСЖ" саме з "Барселони", і тоді за нього заплатили 330 млн євро.

Відповідь "синьо-гранатових" щодо цієї пропозиції не відома. При цьому Неймар готовий скоротити зарплату, щоб повернутись на "Камп Ноу". У французькому "ПСЖ" він заробляє 3,5 млн євро на місяць.

У сезоні 2022/2023 Неймар зіграв за "ПСЖ" 29 поєдинків у всіх турнірах. Бразилець записав на свій рахунок 18 м'ячів та 17 результативних передач.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ і гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський може повернутись на чемпіонат Італії.

Португалець Кріштіану Роналду вирішив купити футбольний клуб.

Аргентинець Ліонель Мессі відверто зізнався, чому відмовив "Барселоні" заради "Інтера Маямі".