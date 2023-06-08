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Неймар готовий повернутися до "Барселони"

8 червня 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар готовий повернутися до "Барселони"
Неймар на етапі Гран-Прі Іспанії Формули 1. Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "ПСЖ" хоче позбутися Неймара. Спортивний директор клубу Луїш Кампуш вважає, що бразилець погано впливає на атмосферу у команді.

Неймара вже запропонували каталонській "Барселоні", повідомляє Sport.es.

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Варіант із поверненням до "Барселони"

Контракт Неймара з "ПСЖ" діє до літа 2027 року, проте вже зараз зрозуміло, що бразилець покине команду вже найближчими місяцями. 31-річний футболіст теж не проти змінити обстановку. Він чекає на пропозиції від "Манчестер Юнайтед", але вона надійде тільки у випадку, якщо шейх Аль Тані зможе придбати англійський клуб.

Неймар
Неймар залишає поле. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тим часом керівництво "ПСЖ" вже запропонувало "Барселоні" викупити контракт Неймара. Каталонцям продадуть футболіста за суму 50 млн євро. Бразилець у 2017 році перейшов до "ПСЖ" саме з "Барселони", і тоді за нього заплатили 330 млн євро.

Відповідь "синьо-гранатових" щодо цієї пропозиції не відома. При цьому Неймар готовий скоротити зарплату, щоб повернутись на "Камп Ноу". У французькому "ПСЖ" він заробляє 3,5 млн євро на місяць.

У сезоні 2022/2023 Неймар зіграв за "ПСЖ" 29 поєдинків у всіх турнірах. Бразилець записав на свій рахунок 18 м'ячів та 17 результативних передач.

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