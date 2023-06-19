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Украина — Мальта: где смотреть онлайн матча отбора на Евро-2024

19 июня 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина Мальта где смотреть онлайн матча отбора на Евро-2024
Николай Матвиенко на тренировке. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров готовит сборную Украины к третьему поединку в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Мальты. 

Болельщики в Украине смогут увидеть этот матч онлайн в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Несколько дней назад команда Сергея Реброва завоевала три очка в тяжелом поединке с Северной Македонией. Сборная Украины провела два разных тайма: в первом дважды пропустила, во втором забила три гола. Теперь "сине-желтых" ждет условно домашняя встреча с аутсайдером группы. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на разминке. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Украина — Мальта: где смотреть матч 

События важного отборочного поединка на Евро-2024 будут доступны украинским любителям футбола. В прямом эфире игру Украина — Мальта покажет медиасервис Megogo. 

Также в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV матч будет доступен на региональных каналах "Суспільного". Например, "Суспільне Львів" или "Суспільне "Дніпро". Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени. 

После двух сыгранных матчей сборная Украины делит с Италией второе место в группе "С". Обе команды набрали по три очка. Мальта замыкает турнирную таблицу своего квинтета. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры. 

Спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе. 

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