Украина Мальта где смотреть онлайн матча отбора на Евро-2024

Николай Матвиенко на тренировке. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Сергей Ребров готовит сборную Украины к третьему поединку в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Мальты.

Болельщики в Украине смогут увидеть этот матч онлайн в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Несколько дней назад команда Сергея Реброва завоевала три очка в тяжелом поединке с Северной Македонией. Сборная Украины провела два разных тайма: в первом дважды пропустила, во втором забила три гола. Теперь "сине-желтых" ждет условно домашняя встреча с аутсайдером группы.

Виталий Миколенко на разминке. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Украина — Мальта: где смотреть матч

События важного отборочного поединка на Евро-2024 будут доступны украинским любителям футбола. В прямом эфире игру Украина — Мальта покажет медиасервис Megogo.

Также в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV матч будет доступен на региональных каналах "Суспільного". Например, "Суспільне Львів" или "Суспільне "Дніпро". Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

После двух сыгранных матчей сборная Украины делит с Италией второе место в группе "С". Обе команды набрали по три очка. Мальта замыкает турнирную таблицу своего квинтета.

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