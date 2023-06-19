Україна Мальта де дивитись онлайн матчу відбору на Євро-2024

Микола Матвієнко на тренуванні. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Сергій Ребров готує збірну України до третього поєдинку у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Мальти.

Уболівальники в Україні зможуть побачити цей матч онлайн у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кілька днів тому команда Сергія Реброва здобула три очки у важкому поєдинку з Північною Македонією. Збірна України провела два різні тайми: у першому двічі пропустила, у другому забила три голи. Тепер на "синьо-жовтих" чекає умовно домашня зустріч з аутсайдером групи.

Віталій Миколенко на розминці. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Україна — Мальта: де дивитись матч

Події важливого відбіркового поєдинку на Євро-2024 будуть доступні українським шанувальникам футболу. У прямому ефірі гру Україна — Мальта покаже медіасервіс Megogo.

Також у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV матч буде доступний на регіональних каналах "Суспільного". Наприклад, "Суспільне Львів" або "Суспільне "Дніпро". Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

Після двох зіграних матчів збірна України ділить з Італією друге місце у групі "С". Обидві команди набрали по три очки. Мальта замикає турнірну таблицю свого квінтету.

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