Модрич принял окончательное решение о своем будущем

Лука Модрич в матче за сборную Хорватии. Фото: REUTERS/Yves Herman

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич уже определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Этим летом опытный футболист получил сразу несколько выгодных предложений.

После финала Лиги Наций Модрич прокомментировал слухи о своем будущем в интервью Marca.

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Лука Модрич провел на поле весь финальный поединок Лиги Наций против сборной Испании. Ветеран реализовал послематчевый пенальти, но Хорватия проиграла серию со счетом 4:5.

Будущее Модрича

После игры лидер "шашечных" выглядел разочарованным. Журналисты спросили его не только о финальном противостоянии, но и о планах на следующий сезон. Футболист уклончиво ответил на этот вопрос.

"Я уже принял решение о том, где буду выступать. Четко определился с планами. И я обязательно об этом расскажу, но не сейчас. Это не тот момент, чтобы говорить о себе", — заявил после матча Лука Модрич.

Лука Модрич в финале Лиги Наций. Фото: REUTERS/Yves Herman

Интерес к 37-летнему футболисту проявляют сразу несколько клубов из Саудовской Аравии. По слухам, хорвату предложили 200 млн евро за год и контракт на несколько сезонов.

Соглашение Модрича с "Реалом" действует до лета 2024 года. В сезоне 2022/2023 Лука забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 33 матчах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов на его счету два мяча в десяти поединках.

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