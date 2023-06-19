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Модрич прийняв остаточне рішення про своє майбутнє

19 червня 2023 10:38
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Модрич прийняв остаточне рішення про своє майбутнє
Лука Модрич у матчі за збірну Хорватії. Фото: REUTERS/Yves Herman
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич вже визначився з клубом, в якому продовжить кар'єру. Цього літа досвідчений футболіст отримав одразу кілька вигідних пропозицій.

Після фіналу Ліги Націй Модрич прокоментував чутки про своє майбутнє в інтерв'ю Marca.

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Лука Модрич провів на полі весь фінальний поєдинок Ліги Націй проти збірної Іспанії. Ветеран реалізував післяматчевий пенальті, але Хорватія програла серію з рахунком 4:5.

Майбутнє Модрича

Після гри лідер "шашкових" виглядав розчарованим. Журналісти запитали його не лише про фінальне протистояння, а й про плани наступного сезону. Футболіст ухильно відповів на це запитання.

"Я вже прийняв рішення про те, де виступатиму. Чітко визначився з планами. І я обов'язково про це розповім, але не зараз. Це не той момент, щоб говорити про себе", — заявив після матчу Лука Модрич.

Лука Модріч
Лука Модрич у фіналі Ліги Націй. Фото: REUTERS/Yves Herman

Інтерес до 37-річного футболіста виявляють одразу кілька клубів із Саудівської Аравії. За чутками, хорвату запропонували 200 млн євро за рік і контракт на кілька сезонів.

Угода Модріча з "Реалом" діє до літа 2024 року. У сезоні 2022/2023 Лука забив чотири голи та зробив три результативні передачі у 33 матчах чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів на його рахунку два м'ячі у десяти поєдинках.

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