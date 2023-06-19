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Лідер "Барселони" відповів на запитання про зміну клубу

19 червня 2023 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Барселони" відповів на запитання про зміну клубу
Ансу Фаті у матчі за "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард каталонської "Барселони" Ансу Фаті прокоментував чутки про можливу зміну команди. Футболіст набрав гарну форму, ним цікавляться багато клубів.

Сам Фаті хоче отримати новий шанс у складі "Барселони", повідомляє Marca.

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Декілька останніх сезонів Ансу Фаті в "Барселоні" виявилися невдалими для футболіста через травму. Він перестав бути однією з головних надій команди та перетворився на нестабільного гравця, який мало забиває.

Де Фаті розпочне новий сезон?

Відсутність успіхів у грі молодого футболіста залучена до зменшення кількості його виходів на поле. Фаті та сім'я форварда виявилися незадоволеними цим фактом. Агент Ансу провів попередні переговори з іншими клубами щодо трансферу футболіста.

Інтерес до Ансу Фаті виявляють кілька клубів з Італії та Англії. Найбільш активним серед них виявився "Ньюкасл". Керівництво "сорок" готове заплатити "Барселоні" 20 млн євро за двадцятирічного гравця.

Ансу Фаті
Ансу Фаті у фіналі Ліги Націй. Фото: REUTERS/Yves Herman

Наприкінці сезону Фаті вдалося набрати гарну форму. Ансу отримав виклик до збірної Іспанії, з якою виграв Лігу Націй. Незабаром після цього форвард зголосився продовжити кар'єру в "Барселоні".

"Я не сумніваюся, що зможу продовжити розвиватися на "Камп Ноу". Хочу залишитися в цьому клубі, адже я тут щасливий. Невдалі епізоди позаду, я знову відчуваю впевненість", — заявив Ансу Фаті.

Контракт футболіста з каталонським клубом діє до літа 2027 року. Минулого сезону Фаті забив сім голів і зробив три результативні передачі у 36 матчах за "Барселону".

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