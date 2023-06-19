Лідер "Барселони" відповів на запитання про зміну клубу
Форвард каталонської "Барселони" Ансу Фаті прокоментував чутки про можливу зміну команди. Футболіст набрав гарну форму, ним цікавляться багато клубів.
Сам Фаті хоче отримати новий шанс у складі "Барселони", повідомляє Marca.
Декілька останніх сезонів Ансу Фаті в "Барселоні" виявилися невдалими для футболіста через травму. Він перестав бути однією з головних надій команди та перетворився на нестабільного гравця, який мало забиває.
Де Фаті розпочне новий сезон?
Відсутність успіхів у грі молодого футболіста залучена до зменшення кількості його виходів на поле. Фаті та сім'я форварда виявилися незадоволеними цим фактом. Агент Ансу провів попередні переговори з іншими клубами щодо трансферу футболіста.
Інтерес до Ансу Фаті виявляють кілька клубів з Італії та Англії. Найбільш активним серед них виявився "Ньюкасл". Керівництво "сорок" готове заплатити "Барселоні" 20 млн євро за двадцятирічного гравця.
Наприкінці сезону Фаті вдалося набрати гарну форму. Ансу отримав виклик до збірної Іспанії, з якою виграв Лігу Націй. Незабаром після цього форвард зголосився продовжити кар'єру в "Барселоні".
"Я не сумніваюся, що зможу продовжити розвиватися на "Камп Ноу". Хочу залишитися в цьому клубі, адже я тут щасливий. Невдалі епізоди позаду, я знову відчуваю впевненість", — заявив Ансу Фаті.
Контракт футболіста з каталонським клубом діє до літа 2027 року. Минулого сезону Фаті забив сім голів і зробив три результативні передачі у 36 матчах за "Барселону".
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