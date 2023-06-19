Україна Мальта — Ребров оголосив заявку на матч відбору Євро-2024

Збірна України після матчу із Північною Македонією. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на відбірковий матч Євро-2024 проти Мальти. Найсильніші гравці "синьо-жовтих" готові вийти на поле.

Проте збірна України має й втрати, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У матчі проти збірної Мальти не зможуть зіграти травмовані футболісти Олександр Пихальонок ("Дніпро-1") та Валерій Бондар ("Шахтар"). Крім цього, у черговому поєдинку відбору на Євро-2024 не зіграють Владислав Кочергін ("Ракув") та Назарій Русін ("Зоря").

Збірна України на розминці. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Заявка збірної України на матч із Мальтою

Поєдинок Україна — Мальта розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону ім. Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина) французький суддя Руді Буке.

Воротарі: 1. Бущан; 12. Трубін; 23. Лунін;

захисники: 2. Соболь, 3. Сваток, 4. Кривцов, 13. Забарний, 16. Миколенко, 17. Конопля, 18. Тимчик, 22. Матвієнко;

півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Маліновський, 10. Мудрик, 14. Буяльський, 15. Циганков, 19. Ігнатенко, 20. Зубков, 21. Судаков;

форварди: 9. Ванат, 11. Довбик.

Після двох зіграних матчів збірна України із трьома очками в активі ділить друге місце з Італією. Мальта замикає турнірну таблицю групи.

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