Україна — Мальта: Ребров оголосив заявку на матч відбору Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на відбірковий матч Євро-2024 проти Мальти. Найсильніші гравці "синьо-жовтих" готові вийти на поле.
Проте збірна України має й втрати, повідомляє офіційний сайт УАФ.
У матчі проти збірної Мальти не зможуть зіграти травмовані футболісти Олександр Пихальонок ("Дніпро-1") та Валерій Бондар ("Шахтар"). Крім цього, у черговому поєдинку відбору на Євро-2024 не зіграють Владислав Кочергін ("Ракув") та Назарій Русін ("Зоря").
Заявка збірної України на матч із Мальтою
Поєдинок Україна — Мальта розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону ім. Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина) французький суддя Руді Буке.
Воротарі: 1. Бущан; 12. Трубін; 23. Лунін;
захисники: 2. Соболь, 3. Сваток, 4. Кривцов, 13. Забарний, 16. Миколенко, 17. Конопля, 18. Тимчик, 22. Матвієнко;
півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Маліновський, 10. Мудрик, 14. Буяльський, 15. Циганков, 19. Ігнатенко, 20. Зубков, 21. Судаков;
форварди: 9. Ванат, 11. Довбик.
Після двох зіграних матчів збірна України із трьома очками в активі ділить друге місце з Італією. Мальта замикає турнірну таблицю групи.
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