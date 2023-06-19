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Дружина Усика показала ідеальну фігуру у відвертому купальнику

19 червня 2023 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика показала ідеальну фігуру у відвертому купальнику
Катерина Усик позує перед камерою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвіз сім'ю на відпочинок до Іспанії. Дружина спортсмена Катерина Усик показала, як відпочиває у Малазі.

Дівчина опублікувала кадри фотосесії біля басейну на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик найближчим часом розпочне підготовку до обов'язкового бою з претендентом на чемпіонський титул Даніелем Дюбуа. Перед поверненням до спортзалу український боксер вирішив провести кілька тижнів із сім'єю.

Катерина Усик
Катерина Усик в Іспанії. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик в Іспанії

Одним з улюблених закордонних місць відпочинку зіркової пари є іспанська Малага. Кілька місяців тому Олександр та Катерина возили до цього міста дітей та публікували сімейні фотографії з узбережжя Середземного моря.

Цього разу Катерина Усик показала, як відпочиває на спекотному узбережжі біля відкритого басейну. Дружина чемпіона світу з боксу позує в модному роздільному купальнику жовтого кольору. Образ доповнюють великі сонячні окуляри.

Катерина Усик
Катерина Усик у жовтому купальнику. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик підписала цю фотосесію двома емодзі синього та жовтого кольору. Шанувальники дівчини присвятили їй хвалебні відгуки у коментарях.

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