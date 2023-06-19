Украина в матче с двумя пенальти вырвала непростую победу у Мальты

Герой матча с Мальтой Виктор Цыгагнков. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В Трнаве завершился матч группового этапа квалификации Чемпионата Европы-2024 между Украиной и Мальтой. Команда Сергея Реброва в непростом матче победила со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Виктор Цыганков, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В стартовом составе на матч с Мальтой национальная команда вышла без Михаила Мудрика, Виталия Миколенко и Артема Довбыка, которых можно назвать основными игроками национальной команды.

Обзор матча

Евро-2024. Квалификация

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков, 72 (п.).

Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46), Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63), Судаков, Цыганков (Сваток, 90), Ванат (Довбик, 63).

Главный тренер: Сергей Ребров

Мальта: Бонелло (Греч, 45), Борг, Борг, Мускат, Камензули, Гийомье, Теума (Греч, 87), Янкам, Мбонг (Дегабриэле, 87), Нвоко (Сатариано, 46), Джонс (Димек, 62).

Главный тренер: Микеле Марколини

Предупреждения: Ванат, 43, Борг, 51, Малиновский, 56, Борг, 70.

Уже на 4-й минуте появившийся в старте вместо Довбыка Владислав Ванат после серии отскоков в штрафной Мальты подобрал мяч и пробил. На этот раз голкипер парировал мяч. Через минуту свой шанс имел Сергей Кривцов. После углового одноклубник Лионеля Месси пробил в руки голкиперу.

На 16-й минуте Виктор Цыганков прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, где Ванат из нескольких метров не попал в створ ворот.

Первый момент Мальты случился на 24-й минуте, когда после отскока Джоди Джонс был немного неточным.

На 40-й минуте произошел самый интересный момент тайма. После прострела Цыганкова с левого фланга Ванат врезался в голкипера Мальты Генри Бонело. После этого столкновения у вратаря опухла рука и он был заменен на Метью Грека. Между прочим, за этот эпизод Владислав получил желтую карточку. Хотя, это скорее был несчастный случай, чем умышленная игра.

В начале второго тайма арбитр назначил пенальти после того, как мяч попал в руку игроку Мальты. Подошедший к точке Ярмоленко пробил в перекладину. Для капитана сборной это 4-й нереализованный одиннадцатиметровый из десяти за национальную команду.

На 64-й минуте вышедший на замену Виталий Буяльский сначала пробил головой в голкипера, но тот не зафиксировал мяч. На добивании "динамовец" пробил в Грека.

На 69-й минуте в штрафной площадке Жан Борг сфолил на Ярмоленко. Интересно, что этот же игрок сыграл рукой в моменте в первым пенальти. На этот раз к точке подошел Цыганков и развел голкипера и мяч по разным углам.

В оставшееся время сборная Украины позволила Мальте атаковать, и сама пыталась сыграть на контратаке. Однако такая игра привела к моментам мальтийцев и сине-желтые в дальнейшем решили играть в контроль мяча.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топклуб: готовятся переговоры.

Жена Александра Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике.

Голкипер Анатолий Трубин рассказал о конкуренции в сборной Украины.

Спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе.