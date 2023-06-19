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Трубин рассказал о конкуренции в сборной Украины

19 июня 2023 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин рассказал о конкуренции в сборной Украины
Анатолий Трубин в матче против Северной Македонии. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об отношениях с партнерами по сборной Украины. Подопечных Сергея Реброва ждет домашний поединок против Мальты в рамках отбора на Евро-2024

Трубин остается основным вратарем "сине-желтых" под руководством Реброва, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

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Молодой украинский футболист предостерег от преждевременной радости накануне матча с Мальтой. Анатолий Трубин напомнил, что необходимо уважать любого соперника. Украина и Мальта однажды уже противостояли друг другу, и та встреча завершилась сенсационной победой "иоанитов". 

Конкуренция в сборной Украины

Голкипер предпочитает сосредоточиться на игре сборной Украины. Анатолий считает, что если национальная команда покажет футбол высокого уровня, то победа над Мальтой никуда от нее не денется. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в лагере сборной Украины. Скриншот YouTube

Трубин предпочитает не думать о том, что стал основным вратарем сборной Украины. Он предпочитает и дальше работать на тренировках и демонстрировать во время матчей свои навыки. 

"Я очень рад, что сыграл эти два поединка. Но мне необходимо продолжать настойчиво работать каждый день, чтобы сохранить место в воротах сборной Украины. 

Лунин, Бущан и я поддерживаем друг друга. У нас прекрасный коллектив. Прежде всего мы коллеги, а не соперники. А наша конкуренция идет на пользу команде, ведь каждый из нас работает на максимуме", — рассказал Анатолий Трубин. 

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