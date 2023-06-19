Трубин рассказал о конкуренции в сборной Украины

Анатолий Трубин в матче против Северной Македонии. Скриншот YouTube

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал об отношениях с партнерами по сборной Украины. Подопечных Сергея Реброва ждет домашний поединок против Мальты в рамках отбора на Евро-2024.

Трубин остается основным вратарем "сине-желтых" под руководством Реброва, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Молодой украинский футболист предостерег от преждевременной радости накануне матча с Мальтой. Анатолий Трубин напомнил, что необходимо уважать любого соперника. Украина и Мальта однажды уже противостояли друг другу, и та встреча завершилась сенсационной победой "иоанитов".

Конкуренция в сборной Украины

Голкипер предпочитает сосредоточиться на игре сборной Украины. Анатолий считает, что если национальная команда покажет футбол высокого уровня, то победа над Мальтой никуда от нее не денется.

Анатолий Трубин в лагере сборной Украины. Скриншот YouTube

Трубин предпочитает не думать о том, что стал основным вратарем сборной Украины. Он предпочитает и дальше работать на тренировках и демонстрировать во время матчей свои навыки.

"Я очень рад, что сыграл эти два поединка. Но мне необходимо продолжать настойчиво работать каждый день, чтобы сохранить место в воротах сборной Украины.

Лунин, Бущан и я поддерживаем друг друга. У нас прекрасный коллектив. Прежде всего мы коллеги, а не соперники. А наша конкуренция идет на пользу команде, ведь каждый из нас работает на максимуме", — рассказал Анатолий Трубин.

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