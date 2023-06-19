Мудрик оценил работу Реброва в сборной Украины

Михаил Мудрик во время интервью. Скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжает готовиться к матчу против Мальты в рамках отбора не Евро-2024. Молодой футболист рассказал, как на него влияет критика.

Мудрик стал лучшим игроком сборной Украины в недавнем матче с Северной Македонией, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Михаил Мудрик сделал две результативные передачи в матче против Северной Македонии, который сборная Украины выиграла на выезде со счетом 3:2. Молодой вингер признался, что получил удовольствие от той игры, а заодно ответил на критику в свой адрес.

Причины победы в прошлом матче

Мудрик считает, что на действиях сборной Украины в первом тайме матча с македонцами сказалась усталость. Однако футболисты сумели "переломить" ход матча. После первого гола в ворота соперников психологическое преимущество было уже на стороне команды Реброва.

Михаил Мудрик дает автограф болельщику. Скриншот YouTube

"Тренерский штаб в перерыве "зарядил" нас в ментальном плане. Мы почувствовали, что необходимо выйти и "перевернуть" игру.

Мне нравится работать под руководством Сергея Реброва. Это очень амбициозный тренер с профессиональным подходом к работе. Интересно тренироваться под его руководством. А еще хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков: и тех, которые на стадионе, и тех, которые собираются у экранов телевизоров", — рассказал Михаил Мудрик.

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