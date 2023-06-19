Мудрик оцінив роботу Реброва у збірній України

Михайло Мудрик під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжує готуватись до матчу проти Мальти у рамках відбору не Євро-2024. Молодий футболіст розповів, як на нього впливає критика.

Мудрик став найкращим гравцем збірної України у нещодавньому матчі з Північною Македонією, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Михайло Мудрик зробив дві результативні передачі у матчі проти Північної Македонії, який збірна України виграла на виїзді з рахунком 3:2. Молодий вінгер зізнався, що отримав задоволення від тієї гри, а заразом відповів на критику на свою адресу.

Причини перемоги у минулому матчі

Мудрик вважає, що на діях збірної України в першому таймі матчу з македонцями позначилася втома. Проте футболісти зуміли "переламати" перебіг матчу. Після першого гола у ворота суперників психологічна перевага була на боці команди Реброва.

Михайло Мудрик дає автограф уболівальнику. Скріншот YouTube

"Тренерський штаб у перерві "зарядив" нас у ментальному плані. Ми відчули, що необхідно вийти та "перевернути" гру.

Мені подобається працювати під керівництвом Сергія Реброва. Це дуже амбітний тренер із професійним підходом до роботи. Цікаво тренуватись під його керівництвом. А ще хочу подякувати за підтримку нашим вболівальникам: і тим, які на стадіоні, і тим, які збираються біля екранів телевізорів", — розповів Михайло Мудрик.

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