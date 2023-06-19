Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Трубін розповів про конкуренцію у збірній України arrow

Трубін розповів про конкуренцію у збірній України

19 червня 2023 16:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін розповів про конкуренцію у збірній України
Анатолій Трубін у матчі проти Північної Македонії. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розповів про стосунки з партнерами зі збірної України. На підопічних на Сергія Реброва чекає домашній поєдинок проти Мальти в рамках відбору на Євро-2024.

Трубін залишається основним воротарем "синьо-жовтих" під керівництвом Реброва, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

Читайте також:

Молодий український футболіст застеріг від передчасної радості напередодні матчу з Мальтою. Анатолій Трубін нагадав, що необхідно поважати будь-якого суперника. Україна та Мальта одного разу вже протистояли один одному, і та зустріч завершилася сенсаційною перемогою "іоанітів".

Конкуренція у збірній України

Голкіпер вважає за краще зосередитися на грі збірної України. Анатолій вважає, якщо національна команда покаже футбол високого рівня, то перемога над Мальтою нікуди від неї не дінеться.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у таборі збірної України. Скріншот YouTube

Трубін вважає за краще не думати про те, що став основним воротарем збірної України. Він вважає за краще і надалі працювати на тренуваннях і демонструвати під час матчів свої навички.

"Я дуже радий, що зіграв ці два поєдинки. Але мені необхідно продовжувати наполегливо працювати щодня, щоби зберегти місце у воротах збірної України.

Лунін, Бущан та я підтримуємо один одного. У нас чудовий колектив. Насамперед ми колеги, а не суперники. А наша конкуренція йде на користь команді, адже кожен із нас працює на максимумі", — розповів Анатолій Трубін.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топклуб: готуються переговори.

Дружина Олександра Усика показала ідеальну фігуру у відвертому купальнику.

Спортзал клубу чоловіка Анжеліки Терлюги знищили внаслідок ракетного обстрілу в Одесі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB