Трубін розповів про конкуренцію у збірній України

Анатолій Трубін у матчі проти Північної Македонії. Скріншот YouTube

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розповів про стосунки з партнерами зі збірної України. На підопічних на Сергія Реброва чекає домашній поєдинок проти Мальти в рамках відбору на Євро-2024.

Трубін залишається основним воротарем "синьо-жовтих" під керівництвом Реброва, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Молодий український футболіст застеріг від передчасної радості напередодні матчу з Мальтою. Анатолій Трубін нагадав, що необхідно поважати будь-якого суперника. Україна та Мальта одного разу вже протистояли один одному, і та зустріч завершилася сенсаційною перемогою "іоанітів".

Конкуренція у збірній України

Голкіпер вважає за краще зосередитися на грі збірної України. Анатолій вважає, якщо національна команда покаже футбол високого рівня, то перемога над Мальтою нікуди від неї не дінеться.

Анатолій Трубін у таборі збірної України. Скріншот YouTube

Трубін вважає за краще не думати про те, що став основним воротарем збірної України. Він вважає за краще і надалі працювати на тренуваннях і демонструвати під час матчів свої навички.

"Я дуже радий, що зіграв ці два поєдинки. Але мені необхідно продовжувати наполегливо працювати щодня, щоби зберегти місце у воротах збірної України.

Лунін, Бущан та я підтримуємо один одного. У нас чудовий колектив. Насамперед ми колеги, а не суперники. А наша конкуренція йде на користь команді, адже кожен із нас працює на максимумі", — розповів Анатолій Трубін.

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