Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ребров розповів, чому в України виникли проблеми з Мальтою arrow

Ребров розповів, чому в України виникли проблеми з Мальтою

19 червня 2023 21:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ребров розповів, чому в України виникли проблеми з Мальтою
Сергій Ребров. Фото: facebook.com/uafukraine
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Трнаві у матчі групового етапу кваліфікації Чемпіонату Європи-2024 Україна зіграла з Мальтою. Команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 1:0.

Головний тренер в ефірі "Суспільного" розповів, чому команді було так важко грати.

Читайте також:

Для збірної України це був третій матч за тиждень після нічиї з Німеччиною (3:3) та перемоги над Північною Македонією (3:2).

Тренерський штаб збірної України. Фото: facebook.com/uafukraine

Суперник зіграв інтенсивно

За словами Реброва, суперник грав дуже інтенсивно й тому у збірної України були проблеми у першому таймі.

"У першому таймі було дуже важко, тому що ми розуміли, що буде такою гра. І ми готувались до такої гри. Але я вважаю, що Мальта зіграла більш інтенсивно, вони закривали нас та ставили будь-які перешкоди. У другому таймі ми зіграли набагато краще і заслужено виграли", — сказав Ребров.

Головний тренер також висловився про заміну у другому таймі Владислава Ваната та Руслана Маліновського на Артема Довбика та Віталія Буяльського.

"Чи посилили вони гру? Посилили. Проблема була у другому таймі в тому, що Ванат та Маліновський підсіли, оскільки витратили багато сил у першому таймі. Їм було дуже складно оборонятися. А вийшли свіжі гравці та зробили результат" — розповів фахівець.

Також Ребров підбив підсумки тижню, за який під керівництвом нового головного тренера команда провела три матчі за тиждень.

"Я вдячний футболістам, що в дуже короткий термін ми зрозуміли один одного й рухаємося у вірному напрямку. На наступні ігри буде більш розуміння, оскільки ми матимемо більше часу", — зазначив тренер.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топ-клуб: готуються переговори.

Дружина Олександра Усика показала ідеальну фігуру у відвертому купальнику.

Голкіпер Анатолій Трубін розповів про конкуренцію у збірній України.

Спортзал клубу чоловіка Анжеліки Терлюги знищили внаслідок ракетного обстрілу в Одесі.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB