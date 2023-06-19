Ребров розповів, чому в України виникли проблеми з Мальтою

Сергій Ребров. Фото: facebook.com/uafukraine

У Трнаві у матчі групового етапу кваліфікації Чемпіонату Європи-2024 Україна зіграла з Мальтою. Команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 1:0.

Головний тренер в ефірі "Суспільного" розповів, чому команді було так важко грати.

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Для збірної України це був третій матч за тиждень після нічиї з Німеччиною (3:3) та перемоги над Північною Македонією (3:2).

Тренерський штаб збірної України. Фото: facebook.com/uafukraine

Суперник зіграв інтенсивно

За словами Реброва, суперник грав дуже інтенсивно й тому у збірної України були проблеми у першому таймі.

"У першому таймі було дуже важко, тому що ми розуміли, що буде такою гра. І ми готувались до такої гри. Але я вважаю, що Мальта зіграла більш інтенсивно, вони закривали нас та ставили будь-які перешкоди. У другому таймі ми зіграли набагато краще і заслужено виграли", — сказав Ребров.

Головний тренер також висловився про заміну у другому таймі Владислава Ваната та Руслана Маліновського на Артема Довбика та Віталія Буяльського.

"Чи посилили вони гру? Посилили. Проблема була у другому таймі в тому, що Ванат та Маліновський підсіли, оскільки витратили багато сил у першому таймі. Їм було дуже складно оборонятися. А вийшли свіжі гравці та зробили результат" — розповів фахівець.

Також Ребров підбив підсумки тижню, за який під керівництвом нового головного тренера команда провела три матчі за тиждень.

"Я вдячний футболістам, що в дуже короткий термін ми зрозуміли один одного й рухаємося у вірному напрямку. На наступні ігри буде більш розуміння, оскільки ми матимемо більше часу", — зазначив тренер.

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