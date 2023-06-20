Мудрик може залишитися в "Челсі": Почеттіно назвав умову

Михайло Мудрик на розминці. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик має шанс провести сезон 2023/2024 у складі лондонського "Челсі". Клуб не поспішатиме з продажем молодого футболіста.

Мудрик розпочне підготовку до нового сезону у складі "Челсі", повідомляє Football London.

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Тренерський штаб лондонського "Челсі" хоче ознайомитися з можливостями всіх гравців, права на яких належать клубу. Футболісти проведуть із "синіми" передсезонну підготовку, після чого буде ухвалено рішення щодо їхнього майбутнього в клубі.

Перспективи Мудрика у Лондоні

Це стосується й 22-річного вінгера збірної України. Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вражений діями Михайла Мудрика в окремих матчах за лондонську команду. Аргентинець уважно спостерігав за грою футболіста у національній команді та робив висновки.

Михайло Мудрик у збірній України. Скриншот YouTube

Почеттино не заперечує той факт, що Мудрик має талант і з часом може стати лідером "Челсі". Михайло не лише пройде з клубом передсезонну підготовку, а й вирушить у турне США, де "сині" проведуть товариські матчі в різних штатах.

Чапел-Хілл (Північна Кароліна)

Атланта (Джорджія)

Лендовер (Меріленд)

Філадельфія (Пенсільванія)

Чикаго (Іллінойс)

Після цього в "Челсі" вирішать, чи Мудрик залишиться в команді наступного сезону. Не виключено, що його відправлять в оренду на пів року чи рік, але тренерський штаб "синіх" ухвалить рішення не раніше кінця липня. А 13 серпня "Челсі" зіграє з "Ліверпулем" у першому турі АПЛ.

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