Мудрик може залишитися в "Челсі": Почеттіно назвав умову
Півзахисник збірної України Михайло Мудрик має шанс провести сезон 2023/2024 у складі лондонського "Челсі". Клуб не поспішатиме з продажем молодого футболіста.
Мудрик розпочне підготовку до нового сезону у складі "Челсі", повідомляє Football London.
Тренерський штаб лондонського "Челсі" хоче ознайомитися з можливостями всіх гравців, права на яких належать клубу. Футболісти проведуть із "синіми" передсезонну підготовку, після чого буде ухвалено рішення щодо їхнього майбутнього в клубі.
Перспективи Мудрика у Лондоні
Це стосується й 22-річного вінгера збірної України. Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вражений діями Михайла Мудрика в окремих матчах за лондонську команду. Аргентинець уважно спостерігав за грою футболіста у національній команді та робив висновки.
Почеттино не заперечує той факт, що Мудрик має талант і з часом може стати лідером "Челсі". Михайло не лише пройде з клубом передсезонну підготовку, а й вирушить у турне США, де "сині" проведуть товариські матчі в різних штатах.
- Чапел-Хілл (Північна Кароліна)
- Атланта (Джорджія)
- Лендовер (Меріленд)
- Філадельфія (Пенсільванія)
- Чикаго (Іллінойс)
Після цього в "Челсі" вирішать, чи Мудрик залишиться в команді наступного сезону. Не виключено, що його відправлять в оренду на пів року чи рік, але тренерський штаб "синіх" ухвалить рішення не раніше кінця липня. А 13 серпня "Челсі" зіграє з "Ліверпулем" у першому турі АПЛ.
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