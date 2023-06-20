Жена Роналду пострадала во время семейного отпуска: реакция Криштиану

Джорджина Родригес на отдыхе. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду готовится к новым матчам в составе сборной Португалии. В рамках отбора на Евро-2024 его национальная команда сыграет на выезде в Исландии.

Джорджина Родригес в отсутствии супруга организовала для детей семейный поход и поделилась фотографиями на своей странице в Instagram.

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Семья Криштиану Роналду решила не ехать в Исландию на матч сборной Португалии. Во время июньских матчей отбора на Евро-2024 Джорджина Родригес отправилась с детьми в поход по одному из испанских регионов.

Джорджина Родригес с детьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Семья Роналду на природе

Супруга 38-летнего лидера сборной Португалии регулярно устраивает детские праздники. На этот раз Джорджина Родригес отправилась с детьми на природу. И хотя вся семья отлично отдохнула, девушка испытала определенный дискомфорт.

Вся семья Криштиану Роналду прошла по оздоровительным тропам и искупалась на диких пляжах. Испанская модель позировала в раздельном модном купальнике и без макияжа, прикрыв голову кепкой. Девушка и дети получили удовольствие.

Укус на руке Джорджины. Фото: instagram.com/georginagio/

Во время одной из прогулок Джорджину покусали пчелы. Она с юмором отреагировала на это происшествие и показала руку со следами укусов в социальной сети. "Моя любовь", — отреагировал на серию фотографий Криштиану Роналду.

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