Мбаппе ждут в "Реале": когда оформят трансфер

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Руководство мадридского "Реала" договорилось с Килианом Мбаппе об условиях предварительного контракта. Капитан сборной Франции переедет на "Сантьяго Бернабеу".

Однако трансфер произойдет позже, чем хотелось бы болельщикам испанской команды, сообщает Marca.

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Трансфер Мбаппе в "Реал"

Мадридский клуб не хочет платить "ПСЖ" за Килиана Мбаппе. Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2024 года. Форвард не воспользовался пунктом об автоматическом продлении соглашения и уведомил руководство "ПСЖ" о своем желании уйти в другую команду.

Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мбаппе согласился перейти в "Реал" летом следующего года. "ПСЖ" не сможет заработать на трансфере своего ведущего игрока. Однако вряд ли руководство французского клуба смирится с решением футболиста.

В сезоне 2022/2023 на счету Килиана Мбаппе 29 мячей и пять результативных передач в Лиге 1. Еще семь голов он забил в Лиге чемпионов.

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