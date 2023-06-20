Мбаппе ждут в "Реале": когда оформят трансфер
Руководство мадридского "Реала" договорилось с Килианом Мбаппе об условиях предварительного контракта. Капитан сборной Франции переедет на "Сантьяго Бернабеу".
Однако трансфер произойдет позже, чем хотелось бы болельщикам испанской команды, сообщает Marca.
Килиан Мбаппе является приоритетной целью мадридского "Реала". Трансферная стоимость 24-летнего форварда оценивается в 180 млн евро, однако испанцы могут бесплатно заполучить одного из лучших игроков мира.
Трансфер Мбаппе в "Реал"
Мадридский клуб не хочет платить "ПСЖ" за Килиана Мбаппе. Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2024 года. Форвард не воспользовался пунктом об автоматическом продлении соглашения и уведомил руководство "ПСЖ" о своем желании уйти в другую команду.
Мбаппе согласился перейти в "Реал" летом следующего года. "ПСЖ" не сможет заработать на трансфере своего ведущего игрока. Однако вряд ли руководство французского клуба смирится с решением футболиста.
В сезоне 2022/2023 на счету Килиана Мбаппе 29 мячей и пять результативных передач в Лиге 1. Еще семь голов он забил в Лиге чемпионов.
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