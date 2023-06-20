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Мбаппе ждут в "Реале": когда оформят трансфер

20 июня 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе ждут в "Реале": когда оформят трансфер
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мадридского "Реала" договорилось с Килианом Мбаппе об условиях предварительного контракта. Капитан сборной Франции переедет на "Сантьяго Бернабеу".

Однако трансфер произойдет позже, чем хотелось бы болельщикам испанской команды, сообщает Marca

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Килиан Мбаппе является приоритетной целью мадридского "Реала". Трансферная стоимость 24-летнего форварда оценивается в 180 млн евро, однако испанцы могут бесплатно заполучить одного из лучших игроков мира. 

Трансфер Мбаппе в "Реал" 

Мадридский клуб не хочет платить "ПСЖ" за Килиана Мбаппе. Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2024 года. Форвард не воспользовался пунктом об автоматическом продлении соглашения и уведомил руководство "ПСЖ" о своем желании уйти в другую команду. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мбаппе согласился перейти в "Реал" летом следующего года. "ПСЖ" не сможет заработать на трансфере своего ведущего игрока. Однако вряд ли руководство французского клуба смирится с решением футболиста. 

В сезоне 2022/2023 на счету Килиана Мбаппе 29 мячей и пять результативных передач в Лиге 1. Еще семь голов он забил в Лиге чемпионов. 

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