"Днепр-1" устроил распродажу: кто уже покинул команду

Александр Кучер на тренировке. Скриншот YouTube

В ближайшее время болельщиков "Днепра-1" ждут большие перемены. Состав вице-чемпионов Украины может сильно измениться.

"Днепр-1" уже начал подготовку к новому сезону, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

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В понедельник тренерский штаб и футболисты "Днепра-1" завершили короткий отпуск. Началась подготовка к сезону 2023/2024, в котором команда примет участие в Лиге чемпионов.

Кадровые изменения в "Днепре-1"

Подопечные Александра Кучера проведут сборы в Ужгороде на стадионе "Авангард". Команда уже проводит по две тренировки в сутки. Начиная с 28 июня, "Днепр-1" начнет играть контрольные спарринги. Среди соперников оказались "Севлюш", "Хуст", "Минай, "Металлист", "Рух" и "Кривбасс".

Футболисты "Днепра-1" на сборах. Скриншот YouTube

Во время летний сборной "Днепр-1" избавится от большинства легионеров. Команду уже покинули Матаррита, Габриэль Гомес, Пеглоу, Хайнер, а также Рыбак, Лучкевич и Танковский.

В сборах "Днепра-1" примут участие футболисты юношеской команды: вратарь Крапивцов, полузащитники Жданов, Хан, Гаджиев и форвард Кивинда. Из аренды вернулся Горбунов. На сборах также замечен вратарь Роман Мысак.

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