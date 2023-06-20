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"Днепр-1" устроил распродажу: кто уже покинул команду

20 июня 2023 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Днепр-1" устроил распродажу: кто уже покинул команду
Александр Кучер на тренировке. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ближайшее время болельщиков "Днепра-1" ждут большие перемены. Состав вице-чемпионов Украины может сильно измениться. 

"Днепр-1" уже начал подготовку к новому сезону, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба

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В понедельник тренерский штаб и футболисты "Днепра-1" завершили короткий отпуск. Началась подготовка к сезону 2023/2024, в котором команда примет участие в Лиге чемпионов. 

Кадровые изменения в "Днепре-1" 

Подопечные Александра Кучера проведут сборы в Ужгороде на стадионе "Авангард". Команда уже проводит по две тренировки в сутки. Начиная с 28 июня, "Днепр-1" начнет играть контрольные спарринги. Среди соперников оказались "Севлюш", "Хуст", "Минай, "Металлист", "Рух" и "Кривбасс". 

Днепр-1
Футболисты "Днепра-1" на сборах. Скриншот YouTube

Во время летний сборной "Днепр-1" избавится от большинства легионеров. Команду уже покинули Матаррита, Габриэль Гомес, Пеглоу, Хайнер, а также Рыбак, Лучкевич и Танковский. 

В сборах "Днепра-1" примут участие футболисты юношеской команды: вратарь Крапивцов, полузащитники Жданов, Хан, Гаджиев и форвард Кивинда. Из аренды вернулся Горбунов. На сборах также замечен вратарь Роман Мысак. 

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