На Довбика претендует португальский топ-клуб: известно, сколько попросил "Днепр-1"

Довбик в матче УПЛ за "Днепр-1". Фото: "Днепр-1"

На форварда сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика много претендентов в Европе. К ним также присоединился португальский "Порту".

Руководство "Днепра-1" уже, якобы, назвало ценник за игрока, сообщает портал Rekord .

Читайте также:

Ранее Довбик продлил контракт с "Днепром-1", чтобы клуб мог выручить за него большую сумму.

Довбик в матче за сборную Украины. Фото: AP

Довбик может заменить основного форварда

По информации от источников, руководство "Порту" рассматривает Довбика как замену Мегди Тереми, который может уйти в итальянский "Милан".

"Днепр-1" в общении с "Порту" заявил, что готов продать игрока за 20 млн евро. Для португальцев эта сумма слишком высока и поэтому между сторонами продолжаются переговоры.

В прошлом сезоне в 39 матчах за "Днепр-1" Довбик забил 29 мячей и сделал 8 голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 11 млн. евро.

Сейчас в СМИ ходят слухи об интересе к Довбику от "Торино", Тоттенхэма", "Марселя" и "Трабзонспора",

Напомним, на турнире в Бирмингеме Дайана Ястремская неожиданно обыграла Лесю Цуренко.

Хорватия — Испания: где и когда смотреть финал Лиги наций.

Форвард Харри Кейн увеличил рекорд голов в сборной Англии и преподнес подарки партнерам.

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, за какую команду хочет сыграть.