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На Довбика претендует португальский топ-клуб: известно, сколько попросил "Днепр-1"

18 июня 2023 14:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На Довбика претендует португальский топ-клуб: известно, сколько попросил "Днепр-1"
Довбик в матче УПЛ за "Днепр-1". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На форварда сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика много претендентов в Европе. К ним также присоединился португальский "Порту".

Руководство "Днепра-1" уже, якобы, назвало ценник за игрока, сообщает портал Rekord .

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Довбик в матче за сборную Украины. Фото: AP

Довбик может заменить основного форварда

По информации от источников, руководство "Порту" рассматривает Довбика как замену Мегди Тереми, который может уйти в итальянский "Милан".

"Днепр-1" в общении с "Порту" заявил, что готов продать игрока за 20 млн евро. Для португальцев эта сумма слишком высока и поэтому между сторонами продолжаются переговоры.

В прошлом сезоне в 39 матчах за "Днепр-1" Довбик забил 29 мячей и сделал 8 голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 11 млн. евро.

Сейчас в СМИ ходят слухи об интересе к Довбику от "Торино", Тоттенхэма", "Марселя" и "Трабзонспора",

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