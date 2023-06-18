На Довбика претендует португальский топ-клуб: известно, сколько попросил "Днепр-1"
На форварда сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика много претендентов в Европе. К ним также присоединился португальский "Порту".
Руководство "Днепра-1" уже, якобы, назвало ценник за игрока, сообщает портал Rekord .
Ранее Довбик продлил контракт с "Днепром-1", чтобы клуб мог выручить за него большую сумму.
Довбик может заменить основного форварда
По информации от источников, руководство "Порту" рассматривает Довбика как замену Мегди Тереми, который может уйти в итальянский "Милан".
"Днепр-1" в общении с "Порту" заявил, что готов продать игрока за 20 млн евро. Для португальцев эта сумма слишком высока и поэтому между сторонами продолжаются переговоры.
В прошлом сезоне в 39 матчах за "Днепр-1" Довбик забил 29 мячей и сделал 8 голевых передач.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 11 млн. евро.
Сейчас в СМИ ходят слухи об интересе к Довбику от "Торино", Тоттенхэма", "Марселя" и "Трабзонспора",
Напомним, на турнире в Бирмингеме Дайана Ястремская неожиданно обыграла Лесю Цуренко.
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