Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow На Довбика претендує португальський топ-клуб: відомо, скільки попросив "Дніпро-1" arrow

На Довбика претендує португальський топ-клуб: відомо, скільки попросив "Дніпро-1"

18 червня 2023 14:53
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На Довбика претендує португальський топ-клуб: відомо, скільки попросив "Дніпро-1"
Довбик у матчі УПЛ за "Дніпро-1". Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На форварда збірної України та "Дніпра-1" Артема Довбика є багато претендентів у Європі. До них також приєднався португальський "Порту".

Керівництво "Дніпра-1" вже, начебто, назвало цінник за гравця, повідомляє портал Rekord.

Читайте також:

Раніше Довбик продовжив контракт з "Дніпром-1", щоб клуб міг виручити за нього більшу суму.

Довбик у матчі за збірну України. Фото: AP

Довбик може замінити основного форварда

За інформацією від джерел, керівництво "Порту" розглядає Довбика як заміну Мегді Теремі, який може піти у італійський "Мілан".

"Дніпро-1" у спілкуванні з "Порту" заявив, що готовий продати гравця за 20 млн євро. Для португальців ця сума зависока й тому між сторонами тривають перемовини.

Минулого сезону в 39 матчах за "Дніпро-1" Довбик забив 29 м’ячів та зробив 8 гольових передач.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість українця в 11 млн євро.

Наразі у ЗМІ ширяться чутки про інтерес до Довбика від "Торіно", Тоттенгема", "Марселя" та "Трабзонспора", 

Нагадаємо, на турнірі в Бірмінгемі Даяна Ястремська несподівано обіграла Лесю Цуренко.

Хорватія — Іспанія: де та коли дивитися фінал Ліги націй.

Форвард Гаррі Кейн збільшив рекорд голів у збірній Англії та зробив подарунки партнерам.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик розповів, за яку команду хоче зіграти.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB