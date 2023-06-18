На Довбика претендує португальський топ-клуб: відомо, скільки попросив "Дніпро-1"

Довбик у матчі УПЛ за "Дніпро-1". Фото: "Дніпро-1"

На форварда збірної України та "Дніпра-1" Артема Довбика є багато претендентів у Європі. До них також приєднався португальський "Порту".

Керівництво "Дніпра-1" вже, начебто, назвало цінник за гравця, повідомляє портал Rekord.

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Довбик у матчі за збірну України. Фото: AP

Довбик може замінити основного форварда

За інформацією від джерел, керівництво "Порту" розглядає Довбика як заміну Мегді Теремі, який може піти у італійський "Мілан".

"Дніпро-1" у спілкуванні з "Порту" заявив, що готовий продати гравця за 20 млн євро. Для португальців ця сума зависока й тому між сторонами тривають перемовини.

Минулого сезону в 39 матчах за "Дніпро-1" Довбик забив 29 м’ячів та зробив 8 гольових передач.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість українця в 11 млн євро.

Наразі у ЗМІ ширяться чутки про інтерес до Довбика від "Торіно", Тоттенгема", "Марселя" та "Трабзонспора",

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