На Довбика претендує португальський топ-клуб: відомо, скільки попросив "Дніпро-1"
На форварда збірної України та "Дніпра-1" Артема Довбика є багато претендентів у Європі. До них також приєднався португальський "Порту".
Керівництво "Дніпра-1" вже, начебто, назвало цінник за гравця, повідомляє портал Rekord.
Раніше Довбик продовжив контракт з "Дніпром-1", щоб клуб міг виручити за нього більшу суму.
Довбик може замінити основного форварда
За інформацією від джерел, керівництво "Порту" розглядає Довбика як заміну Мегді Теремі, який може піти у італійський "Мілан".
"Дніпро-1" у спілкуванні з "Порту" заявив, що готовий продати гравця за 20 млн євро. Для португальців ця сума зависока й тому між сторонами тривають перемовини.
Минулого сезону в 39 матчах за "Дніпро-1" Довбик забив 29 м’ячів та зробив 8 гольових передач.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість українця в 11 млн євро.
Наразі у ЗМІ ширяться чутки про інтерес до Довбика від "Торіно", Тоттенгема", "Марселя" та "Трабзонспора",
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