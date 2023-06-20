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Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023

20 июня 2023 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023
Илья Забарный в сборной Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу два футболиста сборной Украины не помогут молодежной национальной команде на Евро-2023. Илья Забарный и Михаил Мудрик пропустят континентальное первенство U-21 из-за травм. 

Подопечные Сергея Реброва поддержат игроков Руслана Ротаня, но на поле не выйдут, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Защитник "Борнмута" Илья Забарный и хавбек "Челси" Михаил Мудрик не сыграют на молодежной чемпионате Европы. Оба футболиста хотят полностью восстановиться от последствий травм и подготовиться в расположении своих клубов к сезону 2023/2023.

Сборная Украины без Мудрика и Забарного

Илья Забарный сам принял решение не ехать в лагерь команды Руслана Ротаня. 20-летний футболист пропустил большую часть весны из-за тяжелой травмы. По словам Ильи, он еще чувствует последствия того повреждения и хочет успеть окончательно восстановиться, отдохнуть и провести вместе с "Борнмутом" предсезонную подготовку. 

По возрасту Забарный, как и Мудрик, могли сыграть за молодежную сборную Украины на Евро-2023. Еще недавно Михаил говорил в интервью о том, что очень хочет помочь команде Руслана Ротаня на турнире. Но в расположении взрослой национальной команды вингер "Челси" получил травму. 

Михаил Мудрик
Против Мудрика нарушили правила. Скриншот YouTube

На одной из тренировок Михаил Мудрик травмировал икроножную мышцу. Он может восстановиться через несколько недель, но точно не сыграет за "молодежку" на групповой стадии Евро-2023. 

Напомним, Михаил Мудрик может остаться в "Челси": Почеттино назвал условие. 

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