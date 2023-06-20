Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023

Ілля Забарний у збірній України. Скриншот YouTube

Одразу два футболісти збірної України не допоможуть молодіжній національній команді на Євро-2023. Ілля Забарний та Михайло Мудрик пропустять континентальну першість U-21 через травми.

Підопічні Сергія Реброва підтримають гравців Руслана Ротаня, але на поле не вийдуть, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний та хавбек "Челсі" Михайло Мудрик не зіграють на молодіжному чемпіонаті Європи. Обидва футболісти хочуть повністю відновитися від наслідків травм і підготуватися в розположенні своїх клубів до сезону 2023/2023.

Збірна України без Мудрика та Забарного

Ілля Забарний сам вирішив не їхати до табору команди Руслана Ротаня. 20-річний футболіст пропустив більшу частину весни через тяжку травму. За словами Іллі, він ще відчуває наслідки того пошкодження і хоче встигнути остаточно відновитися, відпочити та провести разом із "Борнмутом" передсезонну підготовку.

За віком Забарний, як і Мудрик, мали змогу зіграти за молодіжну збірну України на Євро-2023. Ще нещодавно Михайло говорив в інтерв'ю про те, що дуже хоче допомогти команді Руслана Ротаня на турнірі. Але у розташуванні дорослої національної команди вінгер "Челсі" отримав травму.

Проти Мудрика порушили правила. Скріншот YouTube

На одному з тренувань Михайло Мудрик травмував литковий м'яз. Він може відновитися за кілька тижнів, але точно не зіграє за "молодіжку" на груповій стадії Євро-2023.

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