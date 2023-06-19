Украина Мальта онлайн трансляция матча (текстовая)

Тарас Степаненко радуется победе. Фото Павла Кубанова (УАФ)

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины принимает в Словакии национальную команду Мальты. Представляем вашему вниманию онлайн текстовую трансляцию этого матча.

Команда Сергея Реброва является фаворитом этого противостояния, напоминает портал Новини.LIVE.

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Составы команд

Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Ванат.

Тренер: Сергей Реброва.

Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьер, Теума, Каменцули — Джонс, Нвоко.

Тренер: Микеле Марколини.

Цыганков в сборной Украины. Скриншот YouTube

До начала поединка осталось полчаса. Сергей Ребров выпустил на поле несколько игроков, которые во время предыдущих матчей выходили на замену. Но даже такой состав сборной Украины сложно назвать не оптимальным.

Поединок обслужит рефери из Франции Рудди Буке. У него есть опыт работы на сложных поединках. Будем надеяться, сегодня для сборной Украины все пройдет легко.

Матч начался! Мяч из центра поля развели футболисты сборной Мальты.

Игроки перед матчем. Скриншот YouTube

2 минута. Номинальные гости играют в три центральных защитника, но эта команда способна обороняться очень большими силами.

5 минута. Массированная атака сборной Украина заставила вратаря Мальты спасти свою команду после удара в исполнении Ваната. У Ярмоленко не получилось точно сыграть на добивании.