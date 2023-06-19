Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина — Мальта: онлайн трансляция матча (текстовая) arrow

Украина — Мальта: онлайн трансляция матча (текстовая)

19 июня 2023 19:08
обновлено: 19:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина Мальта онлайн трансляция матча (текстовая)
Тарас Степаненко радуется победе. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины принимает в Словакии национальную команду Мальты. Представляем вашему вниманию онлайн текстовую трансляцию этого матча. 

Команда Сергея Реброва является фаворитом этого противостояния, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Составы команд

Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко — Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Ванат. 

Тренер: Сергей Реброва. 

Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьер, Теума, Каменцули — Джонс, Нвоко. 

Тренер: Микеле Марколини. 

Виктор Цыганков
Цыганков в сборной Украины. Скриншот YouTube

До начала поединка осталось полчаса. Сергей Ребров выпустил на поле несколько игроков, которые во время предыдущих матчей выходили на замену. Но даже такой состав сборной Украины сложно назвать не оптимальным. 

Поединок обслужит рефери из Франции Рудди Буке. У него есть опыт работы на сложных поединках. Будем надеяться, сегодня для сборной Украины все пройдет легко. 

Матч начался! Мяч из центра поля развели футболисты сборной Мальты. 

Украина — Мальта
Игроки перед матчем. Скриншот YouTube

2 минута. Номинальные гости играют в три центральных защитника, но эта команда способна обороняться очень большими силами. 

5 минута. Массированная атака сборной Украина заставила вратаря Мальты спасти свою команду после удара в исполнении Ваната. У Ярмоленко не получилось точно сыграть на добивании. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас