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Україна — Мальта: онлайн трансляція матчу (текстова)

19 червня 2023 19:14
оновлено: 19:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна Мальта онлайн трансляція матчу (текстова)
Тарас Степаненко радіє перемозі. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України приймає у Словаччині національну команду Мальти. Пропонуємо до вашої уваги онлайн текстову трансляцію цього матчу.

Команда Сергія Реброва є фаворитом цього протистояння, нагадує портал Новини LIVE.

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Склади команд

Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко — Степаненко, Маліновський — Ярмоленко, Циганков, Судаков — Ванат.

Тренер: Сергій Реброва.

Мальта: Бонелло — З.Мускат, С.Борг, Й.Борг — Д.Мбонг, Янкам, Джуллаумьєр, Теума, Каменцулі — Джонс, Нвоко.

Тренер: Мікеле Марколіні.

Віктор Циганков
Циганков у збірній України. Скріншот YouTube

До початку поєдинку залишилось пів години. Сергій Ребров випустив на поле кількох гравців, які під час попередніх матчів виходили на заміну. Але навіть такий склад збірної України важко назвати не оптимальним.

Поєдинок обслужить рефері із Франції Рудді Буке. Він має досвід роботи на складних поєдинках. Сподіватимемося, сьогодні для збірної України все пройде легко.

Матч розпочався! М'яч із центру поля розвели футболісти збірної Мальти.

Украина — Мальта
Гравці перед матчем. Скріншот YouTube

2 хвилина. Номінальні гості грають у три центральні захисники, але ця команда здатна оборонятися дуже великими силами.

5 хвилина. Масована атака збірної Україна змусила воротаря Мальти врятувати свою команду після удару у виконанні Ваната. Ярмоленко не вдалося точно зіграти на добиванні.

8 хвилина. Мускат брутально зіграв проти Циганкова. Віктору надають допомогу прямо на полі. Мусить продовжити гру.

11 хвилина. А ось і перший удар у площину воріт України. Його завдав представник англійського "Ноттс Каунті" Джонс. Це було небезпечно, Трубін розім'явся.

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