"Дніпро-1" влаштував розпродаж: хто вже залишив команду

Олександр Кучер на тренуванні. Скриншот YouTube

Найближчим часом на вболівальників "Дніпра-1" чекають великі зміни. Склад віцечемпіонів України може сильно змінитись.

"Дніпро-1" вже розпочав підготовку до нового сезону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

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У понеділок тренерський штаб та футболісти "Дніпра-1" завершили коротку відпустку. Почалася підготовка до сезону 2023/2024, у якому команда візьме участь у Лізі чемпіонів.

Кадрові зміни у "Дніпрі-1"

Підопічні Олександра Кучера проведуть збори в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Команда вже проводить по два тренування на добу. Починаючи з 28 червня, "Дніпро-1" почне грати контрольні спаринги. Серед суперників опинилися "Севлюш", "Хуст", "Минай, "Металліст", "Рух" та "Кривбас".

Футболісти "Дніпра-1" на зборах. Скриншот YouTube

Під час літньої збірної "Дніпро-1" позбавиться більшості легіонерів. Команду вже покинули Матарріта, Габріель Гомес, Пеглоу, Хайнер, а також Рибак, Лучкевич та Танковський.

У зборах "Дніпра-1" візьмуть участь футболісти юнацької команди: воротар Кропивцов, півзахисники Жданов, Хан, Гаджієв та форвард Ківінда. З оренди повернувся Горбунов. На зборах також помічено воротаря Романа Мисака.

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