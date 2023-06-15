Беллингем про Мбаппе в "Реале": "Хочу играть с лучшими"
Новичок мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал информацию о возможном переезде на "Сантьяго Бернабеу" Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" является главным претендентом на капитана сборной Франции.
Мбаппе давно мечтает стать футболистом "Реала", напоминает Mundo Deportivo.
Джуд Беллингем стал первым новичком мадридского клуба во время летнего трансферного окна-2023. "Бланкос" заплатили за 19-летнего футболиста 100 млн евро. Еще тридцать миллионов дортмундская "Боруссия" может получить в виде бонусов.
Мбаппе нужен "Реалу"
Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес готовит болельщикам команды еще один подарок. "Реал" собирается потратить в нынешнее межсезонье 400 млн евро. Большая часть этих денег уйдет на покупку форварда.
Главным кандидатом на переход в "Реал" является Килиан Мбаппе. Француз отказался продлевать контракт с "ПСЖ", и теперь клуб вынужден продать футболиста в ближайшие месяцы. Переговоры по Мбаппе уже идут. Джуд Беллингем прокомментировал возможность переезда в Мадрид звездного футболиста.
"Я не могу комментировать такую информацию. Скажу только то, что Килиан Мбаппе является великолепным футболистом. А мы в "Реале" хотим играть только с самыми лучшими. Давно хочу выступать с ним в одной команде", — рассказал Джуд Беллингем.
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