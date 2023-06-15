Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Беллингем про Мбаппе в "Реале": "Хочу играть с лучшими" arrow

Беллингем про Мбаппе в "Реале": "Хочу играть с лучшими"

15 июня 2023 16:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем про Мбаппе в "Реале": "Хочу играть с лучшими"
Джуд Беллингем в Мадриде. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новичок мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал информацию о возможном переезде на "Сантьяго Бернабеу" Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" является главным претендентом на капитана сборной Франции. 

Мбаппе давно мечтает стать футболистом "Реала", напоминает Mundo Deportivo

Читайте также:

Джуд Беллингем стал первым новичком мадридского клуба во время летнего трансферного окна-2023. "Бланкос" заплатили за 19-летнего футболиста 100 млн евро. Еще тридцать миллионов дортмундская "Боруссия" может получить в виде бонусов. 

Мбаппе нужен "Реалу" 

Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес готовит болельщикам команды еще один подарок. "Реал" собирается потратить в нынешнее межсезонье 400 млн евро. Большая часть этих денег уйдет на покупку форварда. 

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем в сборной Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главным кандидатом на переход в "Реал" является Килиан Мбаппе. Француз отказался продлевать контракт с "ПСЖ", и теперь клуб вынужден продать футболиста в ближайшие месяцы. Переговоры по Мбаппе уже идут. Джуд Беллингем прокомментировал возможность переезда в Мадрид звездного футболиста. 

"Я не могу комментировать такую информацию. Скажу только то, что Килиан Мбаппе является великолепным футболистом. А мы в "Реале" хотим играть только с самыми лучшими. Давно хочу выступать с ним в одной команде", — рассказал Джуд Беллингем. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

Сергей Ребров не отпустит игроков сборной Украины в "молодежку" перед Евро-2023. 

Хавбек Георгий Судаков может уйти из "Шахтера": в клубе рассказали правду. 

Матч отбора на Евро-2022 Северная Македония — Украина обслужит скандальный арбитр. 

Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас