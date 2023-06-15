Беллингем про Мбаппе в "Реале": "Хочу играть с лучшими"

Джуд Беллингем в Мадриде. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Новичок мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал информацию о возможном переезде на "Сантьяго Бернабеу" Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" является главным претендентом на капитана сборной Франции.

Мбаппе давно мечтает стать футболистом "Реала", напоминает Mundo Deportivo.

Читайте также:

Джуд Беллингем стал первым новичком мадридского клуба во время летнего трансферного окна-2023. "Бланкос" заплатили за 19-летнего футболиста 100 млн евро. Еще тридцать миллионов дортмундская "Боруссия" может получить в виде бонусов.

Мбаппе нужен "Реалу"

Однако президент "королевского клуба" Флорентино Перес готовит болельщикам команды еще один подарок. "Реал" собирается потратить в нынешнее межсезонье 400 млн евро. Большая часть этих денег уйдет на покупку форварда.

Джуд Беллингем в сборной Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главным кандидатом на переход в "Реал" является Килиан Мбаппе. Француз отказался продлевать контракт с "ПСЖ", и теперь клуб вынужден продать футболиста в ближайшие месяцы. Переговоры по Мбаппе уже идут. Джуд Беллингем прокомментировал возможность переезда в Мадрид звездного футболиста.

"Я не могу комментировать такую информацию. Скажу только то, что Килиан Мбаппе является великолепным футболистом. А мы в "Реале" хотим играть только с самыми лучшими. Давно хочу выступать с ним в одной команде", — рассказал Джуд Беллингем.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.

Сергей Ребров не отпустит игроков сборной Украины в "молодежку" перед Евро-2023.

Хавбек Георгий Судаков может уйти из "Шахтера": в клубе рассказали правду.

Матч отбора на Евро-2022 Северная Македония — Украина обслужит скандальный арбитр.

Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер.