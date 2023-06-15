Беллінгем про Мбаппе в "Реалі": "Хочу грати з найкращими"

Джуд Беллінгем у Мадриді. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Новачок мадридського "Реала" Джуд Беллінгем прокоментував інформацію про можливий переїзд на "Сантьяго Бернабеу" Кіліана Мбаппе. "Королівський клуб" є головним претендентом на капітана збірної Франції.

Мбаппе давно мріє стати футболістом "Реала", нагадує Mundo Deportivo.

Читайте також:

Джуд Беллінгем став першим новачком мадридського клубу під час літнього трансферного вікна-2023. "Бланкос" заплатили за 19-річного футболіста 100 млн євро. Ще тридцять мільйонів дортмундська "Боруссія" може отримати у вигляді бонусів.

Мбаппе потрібен "Реалу"

Проте президент "королівського клубу" Флорентіно Перес готує вболівальникам команди ще один подарунок. "Реал" збирається витратити у нинішнє міжсезоння 400 млн євро. Більшість цих грошей піде на покупку форварда.

Джуд Беллінгем у збірній Англії. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головним кандидатом на перехід у "Реал" є Кіліан Мбаппе. Француз відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ", і тепер клуб змушений продати футболіста найближчими місяцями. Переговори щодо Мбаппе вже йдуть. Джуд Беллінгем прокоментував можливість переїзду до Мадриду зіркового футболіста.

"Я не можу коментувати таку інформацію. Скажу тільки те, що Кіліан Мбаппе є чудовим футболістом. А ми в "Реалі" хочемо грати лише з найкращими. Давно хочу виступати з ним в одній команді", — розповів Джуд Беллінгем.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топ клубі.

Сергій Ребров не відпустить гравців збірної України до "молодіжки" перед Євро-2023.

Хавбек Георгій Судаков може піти із "Шахтаря": у клубі розповіли правду.

Матч відбору на Євро-2022 Північна Македонія — Україна обслужить скандальний арбітр.

Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер.