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Мбаппе чекають у "Реалі": коли оформлять трансфер

20 червня 2023 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе чекають у "Реалі": коли оформлять трансфер
Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мадридського "Реала" домовилося з Кіліаном Мбаппе про умови попереднього контракту. Капітан збірної Франції переїде на Сантьяго Бернабеу.

Однак трансфер відбудеться пізніше, ніж хотілося б уболівальникам іспанської команди, повідомляє Marca.

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Кіліан Мбаппе є пріоритетною метою мадридського "Реала". Трансферна вартість 24-річного форварда оцінюється в 180 млн євро, проте іспанці можуть безкоштовно отримати одного з найкращих гравців світу.

Трансфер Мбаппе у "Реал"

Мадридський клуб не хоче платити "ПСЖ" за Кіліана Мбаппе. Контракт футболіста з французьким клубом спливає влітку 2024 року. Форвард не скористався пунктом про автоматичне продовження угоди та повідомив керівництво "ПСЖ" про своє бажання піти до іншої команди.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мбаппе погодився перейти до "Реалу" влітку наступного року. "ПСЖ" не зможе заробити на трансфері свого провідного гравця. Проте навряд чи керівництво французького клубу змириться із рішенням футболіста.

У сезоні 2022/2023 на рахунку Кіліана Мбаппе 29 м'ячів та п'ять результативних передач в Лізі 1. Ще сім голів він забив у Лізі чемпіонів.

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