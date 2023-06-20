Мбаппе чекають у "Реалі": коли оформлять трансфер

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Керівництво мадридського "Реала" домовилося з Кіліаном Мбаппе про умови попереднього контракту. Капітан збірної Франції переїде на Сантьяго Бернабеу.

Однак трансфер відбудеться пізніше, ніж хотілося б уболівальникам іспанської команди, повідомляє Marca.

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Кіліан Мбаппе є пріоритетною метою мадридського "Реала". Трансферна вартість 24-річного форварда оцінюється в 180 млн євро, проте іспанці можуть безкоштовно отримати одного з найкращих гравців світу.

Трансфер Мбаппе у "Реал"

Мадридський клуб не хоче платити "ПСЖ" за Кіліана Мбаппе. Контракт футболіста з французьким клубом спливає влітку 2024 року. Форвард не скористався пунктом про автоматичне продовження угоди та повідомив керівництво "ПСЖ" про своє бажання піти до іншої команди.

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мбаппе погодився перейти до "Реалу" влітку наступного року. "ПСЖ" не зможе заробити на трансфері свого провідного гравця. Проте навряд чи керівництво французького клубу змириться із рішенням футболіста.

У сезоні 2022/2023 на рахунку Кіліана Мбаппе 29 м'ячів та п'ять результативних передач в Лізі 1. Ще сім голів він забив у Лізі чемпіонів.

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