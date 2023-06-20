Мбаппе чекають у "Реалі": коли оформлять трансфер
Керівництво мадридського "Реала" домовилося з Кіліаном Мбаппе про умови попереднього контракту. Капітан збірної Франції переїде на Сантьяго Бернабеу.
Однак трансфер відбудеться пізніше, ніж хотілося б уболівальникам іспанської команди, повідомляє Marca.
Кіліан Мбаппе є пріоритетною метою мадридського "Реала". Трансферна вартість 24-річного форварда оцінюється в 180 млн євро, проте іспанці можуть безкоштовно отримати одного з найкращих гравців світу.
Трансфер Мбаппе у "Реал"
Мадридський клуб не хоче платити "ПСЖ" за Кіліана Мбаппе. Контракт футболіста з французьким клубом спливає влітку 2024 року. Форвард не скористався пунктом про автоматичне продовження угоди та повідомив керівництво "ПСЖ" про своє бажання піти до іншої команди.
Мбаппе погодився перейти до "Реалу" влітку наступного року. "ПСЖ" не зможе заробити на трансфері свого провідного гравця. Проте навряд чи керівництво французького клубу змириться із рішенням футболіста.
У сезоні 2022/2023 на рахунку Кіліана Мбаппе 29 м'ячів та п'ять результативних передач в Лізі 1. Ще сім голів він забив у Лізі чемпіонів.
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