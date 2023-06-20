Дружина Роналду постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану

Джорджіна Родрігес на відпочинку. Фото: instagram.com/georginagio/

Кріштіану Роналду готується до нових матчів у складі збірної Португалії. У рамках відбору на Євро-2024 його національна команда зіграє на виїзді до Ісландії.

Джорджіна Родрігес без дружини організувала для дітей сімейний похід і поділилася фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

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Родина Кріштіану Роналду вирішила не їхати до Ісландії на матч збірної Португалії. Під час червневих матчів відбору на Євро-2024 Джорджіна Родрігес вирушила з дітьми у похід одним з іспанських регіонів.

Джорджіна Родрігес із дітьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Родина Роналду на природі

Дружина 38-річного лідера збірної Португалії регулярно влаштовує дитячі свята. Цього разу Джорджіна Родрігес вирушила з дітьми на природу. І хоча вся родина чудово відпочила, дівчина зазнала певного дискомфорту.

Вся родина Кріштіану Роналду пройшла оздоровчими стежками й викупалася на диких пляжах. Іспанська модель позувала в роздільному модному купальнику та без макіяжу, прикривши голову кепкою. Дівчина та діти отримали задоволення.

Укус на руці Джорджини. Фото: instagram.com/georginagio/

Під час однієї із прогулянок Джорджину покусали бджоли. Вона з гумором відреагувала на цю подію і показала руку зі слідами укусів у соціальній мережі. "Моє кохання", — відреагував на серію фотографій Кріштіану Роналду.

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