Дружини Реброва, Ярмоленка та Сидорчука показали атмосферу на матчі збірної України
Збірна України здобула дві перемоги у відборі на Євро-2024 та покращила шанси на поїздку до Німеччини. Дружина наставник національної команди Анна Реброва поділилася відчуттями перемоги.
Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото та відео зі стадіону у Словаччині.
Під керівництвом Сергія Реброва збірна України не програла жодного матчу. Тренер дебютував нічиєю з Німеччиною (3:3) у виїзному товариському матчі. Після цього національна команда здобула дві перемоги: на Північній Македонії (3:2) у Скоп'є та над Мальтою (1:0) у Словаччині. І все це за тиждень.
Дружини гравців збірної України на стадіоні
Анна Реброва давно стала успішною журналісткою. Завдяки її репортажам уболівальники знали практично все про кар'єру Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка в "Аль-Айні", а також про життя зірок українського футболу в ОАЕ.
Після повернення подружжя Ребрових до України Анна продовжує висвітлювати роботу свого чоловіка. Вона продемонструвала, як уболівальники на стадіоні у словацькій Трнаві підтримали національну команду. Поєдинок відвідали 10 000 фанів, які щохвилини матчу гнали гравців збірної України в атаку.
Анна Реброва стежила за перебігом протистояння в компанії інших дружин українських футболістів. Разом із нею за грою спостерігали Анна Сидорчук, Інна Ярмоленко та Анна Безус.
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