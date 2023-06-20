Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружини Реброва, Ярмоленка та Сидорчука показали атмосферу на матчі збірної України arrow

Дружини Реброва, Ярмоленка та Сидорчука показали атмосферу на матчі збірної України

20 червня 2023 18:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружини Реброва, Ярмоленка та Сидорчука показали атмосферу на матчі збірної України
Анна Реброва на стадіоні у Трнаві. Фото: instagram.com/annarebrova31/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України здобула дві перемоги у відборі на Євро-2024 та покращила шанси на поїздку до Німеччини. Дружина наставник національної команди Анна Реброва поділилася відчуттями перемоги.

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото та відео зі стадіону у Словаччині.

Читайте також:

Під керівництвом Сергія Реброва збірна України не програла жодного матчу. Тренер дебютував нічиєю з Німеччиною (3:3) у виїзному товариському матчі. Після цього національна команда здобула дві перемоги: на Північній Македонії (3:2) у Скоп'є та над Мальтою (1:0) у Словаччині. І все це за тиждень.

Дружини гравців збірної України на стадіоні

Анна Реброва давно стала успішною журналісткою. Завдяки її репортажам уболівальники знали практично все про кар'єру Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка в "Аль-Айні", а також про життя зірок українського футболу в ОАЕ.

Після повернення подружжя Ребрових до України Анна продовжує висвітлювати роботу свого чоловіка. Вона продемонструвала, як уболівальники на стадіоні у словацькій Трнаві підтримали національну команду. Поєдинок відвідали 10 000 фанів, які щохвилини матчу гнали гравців збірної України в атаку.

Дружини футболістів
Зоряна компанія у Трнаві. Фото: instagram.com/annarebrova31/ 

Анна Реброва стежила за перебігом протистояння в компанії інших дружин українських футболістів. Разом із нею за грою спостерігали Анна Сидорчук, Інна Ярмоленко та Анна Безус.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може залишитися у "Челсі": Почеттіно назвав умову.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топ клуб: готуються переговори.

Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.

Дружина Роналду Джорджіна Родрігес постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB