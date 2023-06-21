Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков оказался в компании Сака и Кейна: что известно arrow

Цыганков оказался в компании Сака и Кейна: что известно

21 июня 2023 14:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков оказался в компании Сака и Кейна: что известно
Виктор Цыганков в сборной Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поражать результативностью в 2023 году. Он стал одним из лидеров испанской "Жироны" и помогает голами своей национальной команде. 

Цыганков забил четыре мяча за сборную Украины в течение недели, напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла три матча за неделю. Сначала "сине-желтые" разошлись миром с Германией (3:3), затем в отборе на Евро-2024 обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0). Во всех этих поединках забивал Виктор Цыганков. 

Футболист испанской "Жироны" записал на свой счет четыре гола. Это позволило 25-летнему игроку ворваться в десятку самых результативных футболистов в истории сборной Украины. Голевая феерия Цыганкова не осталась незамеченной и за границей. 

Виктор Цыганков
Цыганков в матче с Мальтой. Скриншот YouTube

Символическая сборная отбора на Евро-2024 

Украинский полузащитник был включен в команду лучших футболистов четвертого тура отборочной кампании на континентальное первенство. Виктор Цыганков оказался в компании звезд мирового уровня. В этой команде нашлось место и лидерам сборной Англии Букайо Сака и Харри Кейну. 

Евро-2024
Сборная лучших игроков четвертого тура отбора на Евро-2024. Скриншот SofaScore

Интересно, что свой следующий поединок в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет как раз против Англии. Предыдущий матч подопечные Гарета Саутгейта выиграли у "сине-желтых" со счетом 2:0. 

Напомним, хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023. 

Бразилец Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены. 

Полузащитник Михаил Мудрик может остаться в "Челси": Почеттино назвал условие.

Жена Роналду Джорджина Родригес пострадала во время семейного отпуска: реакция Криштиану.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас