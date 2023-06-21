Цыганков оказался в компании Сака и Кейна: что известно

Виктор Цыганков в сборной Украины. Скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поражать результативностью в 2023 году. Он стал одним из лидеров испанской "Жироны" и помогает голами своей национальной команде.

Цыганков забил четыре мяча за сборную Украины в течение недели, напоминает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла три матча за неделю. Сначала "сине-желтые" разошлись миром с Германией (3:3), затем в отборе на Евро-2024 обыграли Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0). Во всех этих поединках забивал Виктор Цыганков.

Футболист испанской "Жироны" записал на свой счет четыре гола. Это позволило 25-летнему игроку ворваться в десятку самых результативных футболистов в истории сборной Украины. Голевая феерия Цыганкова не осталась незамеченной и за границей.

Цыганков в матче с Мальтой. Скриншот YouTube

Символическая сборная отбора на Евро-2024

Украинский полузащитник был включен в команду лучших футболистов четвертого тура отборочной кампании на континентальное первенство. Виктор Цыганков оказался в компании звезд мирового уровня. В этой команде нашлось место и лидерам сборной Англии Букайо Сака и Харри Кейну.

Сборная лучших игроков четвертого тура отбора на Евро-2024. Скриншот SofaScore

Интересно, что свой следующий поединок в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет как раз против Англии. Предыдущий матч подопечные Гарета Саутгейта выиграли у "сине-желтых" со счетом 2:0.

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