Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены

Неймар и Бруна Бьянкарди на отдыхе. Фото: instagram.com/brunabiancardi/

Лидер сборной Бразилии Неймар и его невеста Бруна Бьянкарди договорились о свободных отношениях. Модель разрешила футболисту изменять.

Пара специально обсудила условия, при которых Неймар сможет оказывать знаки внимания другим девушкам, сообщает Daily Mail.

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Бруна Бьянкарди до и во время беременности. Фото: instagram.com/brunabiancardi/

Право на измены

Однако вопреки ожиданиям друзей звездной пары, Неймар и Бруна заключили другой договор. Согласно его условиям, 31-летний футболист может изменять своей подруге. У них так называемые "свободные отношения".

В списке, которому обязан следовать Неймар, всего три условия. При выполнении этих пунктов он может флиртовать с другими девушками и даже вступать с ними в интимную связь. Но Бруна Бьянкарди не хочет, чтобы отец ее ребенка целовал других девушек в губы и эмоционально к ним привязывался. При этом Неймар обязан пользоваться средствами контрацепции.

Неймар станет отцом во второй раз. У него уже есть ребенок от другой девушки — Каролины Дантас. Футболисту было всего 19 лет, когда на свет появился его первенец Давид Лукка.

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