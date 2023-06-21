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Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены

21 июня 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены
Неймар и Бруна Бьянкарди на отдыхе. Фото: instagram.com/brunabiancardi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Бразилии Неймар и его невеста Бруна Бьянкарди договорились о свободных отношениях. Модель разрешила футболисту изменять. 

Пара специально обсудила условия, при которых Неймар сможет оказывать знаки внимания другим девушкам, сообщает Daily Mail

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Неймар и Бруна Бьянкарди скоро станут родителями. Известная модель родит футболисту ребенка. Ожидается, что скоро полузащитник сделает своей девушке предложение. 

Бруна Бьянкарди
Бруна Бьянкарди до и во время беременности. Фото: instagram.com/brunabiancardi/ 

Право на измены 

Однако вопреки ожиданиям друзей звездной пары, Неймар и Бруна заключили другой договор. Согласно его условиям, 31-летний футболист может изменять своей подруге. У них так называемые "свободные отношения". 

В списке, которому обязан следовать Неймар, всего три условия. При выполнении этих пунктов он может флиртовать с другими девушками и даже вступать с ними в интимную связь. Но Бруна Бьянкарди не хочет, чтобы отец ее ребенка целовал других девушек в губы и эмоционально к ним привязывался. При этом Неймар обязан пользоваться средствами контрацепции. 

Неймар станет отцом во второй раз. У него уже есть ребенок от другой девушки — Каролины Дантас. Футболисту было всего 19 лет, когда на свет появился его первенец Давид Лукка. 

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