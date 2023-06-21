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Неймар отримав від вагітної нареченої дозвіл на зради

21 червня 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар отримав від вагітної нареченої дозвіл на зради
Неймар та Бруна Бьянкарді на відпочинку. Фото: instagram.com/brunabiancardi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Бразилії Неймар та його наречена Бруна Бьянкарді домовилися про вільні відносини. Модель дозволила футболістові зраджувати.

Пара спеціально обговорила умови, за яких Неймар зможе надавати знаки уваги іншим дівчатам, повідомляє Daily Mail.

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Неймар і Бруна Бьянкарді незабаром стануть батьками. Відома модель народить футболісту дитину. Очікується, що незабаром півзахисник зробить своїй дівчині пропозицію.

Бруна Б'янкарді
Бруна Бьянкарді до та під час вагітності. Фото: instagram.com/brunabiancardi/

Право на зради

Однак усупереч очікуванням друзів зіркової пари Неймар і Бруна уклали інший договір. Згідно з його умовами, 31-річний футболіст може зраджувати свою подругу. Вони так звані "вільні відносини".

У списку, якому повинен слідувати Неймар, лише три умови. При виконанні цих пунктів може фліртувати з іншими дівчатами та навіть вступати з ними в інтимний зв'язок. Але Бруна Бьянкарді не хоче, щоб батько її дитини цілував інших дівчат у губи та емоційно до них прив'язувався. У цьому Неймар повинен скористатися засобами контрацепції.

Неймар стане батьком вдруге. У нього вже є дитина від іншої дівчини Кароліни Дантас. Футболісту було лише 19 років, коли на світ з'явився його первісток Давид Лукка.

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