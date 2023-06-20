Неймар ищет новый клуб: "МЮ" и другие варианты для бразильца

Неймар прибыл в Барселону. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Футболист сборной Бразилии Неймар этим летом сменит клуб. "ПСЖ" больше не заинтересован в игроке, за которого в 2017 году заплатили 330 млн евро.

Неймар продолжает искать новый клуб, сообщает O Globo.

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Руководство французского "ПСЖ" приняло решение досрочно расстаться с Неймаром. Контракт 31-летнего игрока действует до лета 2025 года, но он уйдет из команды уже в конце июня. Не известно, получит ли футболист компенсацию за расторжение контракта.

Где будет выступать Неймар?

У лидера сборной Бразилии есть как минимум несколько вариантов продолжения карьеры. Полузащитник уже отклонил предложения от клубов Ближнего востока, которые готовы были платить ему 200 млн евро в год. Неймар хочет и дальше играть в Европе.

Главным приоритетом футболиста является переход в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб сможет платить игроку столько же, сколько он зарабатывал в "ПСЖ". К тому же Неймара привлекает статус "красных дьяволов". Но этот трансфер будет возможен только в том случае, если семья Глейзеров продаст клуб шейху из Катара.

Неймар уходит из "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У Неймара есть и резервный вариант. Речь идет о возвращении в каталонскую "Барселону". Представители бразильца уже ведут переговоры с клубом, но до конкретики дело пока не дошло.

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