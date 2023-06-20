Анчелотти возглавит сборную Бразилии: известны детали

Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может покинуть клуб. На специалиста претендует сборная Бразилии.

Специалист не спешит продлевать контракт, сообщает Marca .

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В прошлом сезоне Анчелотти с "Реалом" стали вторыми в Ла Лиге, дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов и выиграли Кубок Испании, победив в полуфинале "Барселону".

Анчелотти во время пресс-конференции "Реала". Фото: VALDEBEBAS/Violeta Santos Moura/File Photo

Анчелотти ведет переговоры с Бразилией

Источники сообщили, что итальянец в Мадриде провел две встречи с главой Бразильской конфедерации футбола Эрнальдо Родригесом. На них было договорено, что Карло в январе 2024 сообщит руководству "Реала" о решении не продлевать контракт. Также в этот период будет подписан предварительный контракт с Бразилией.

Главным тренером "селейсао" Анчелотти станет летом 2024 года, когда у него истечет контракт с мадридцами.

Ранее была информация, что к лету 2024 года команду временно возглавит сын Анчелотти Давиде, но от этой идеи отказались.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии является Рамон Менезес.

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